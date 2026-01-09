'1'inci Uluslararası Travma Önleme Çalışmaları Kongresi' BAU'nun ev sahipliğinde başladı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesinin ev sahipliğinde '1'inci Uluslararası Travma Önleme Çalışmaları Kongresi' başladı. Gazze'de görev yapmış ruh sağlığı uzmanları başta olmak farklı ülkelerden konuşmacıların yer aldığı ve üç gün sürecek kongrede, toplumsal travmaların yaşattığı olumsuzluklar, travmaların kuşaklar boyu devam edebildiği ve onarıcı adalet kavramları öne çıktı.

Dünya İnsani Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 'Birinci Uluslararası Travma Önleme Çalışmaları Kongresi' Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs'te başladı. 'Karanlıktan Umuda: S¸iddet ve Yoksullukla Yu¨zles¸en Du¨nyada, Travmadan I·yiles¸meye' mottosuyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye ve farklı ülkelerden katılan akademisyenler konuşmacı olarak yer alıyor. Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. Ulrich Schnyder, ABD'den Prof. Dr. Froma Walsh'ın ve Filistin'deki çalışmalarıyla bilinen Dr. Sarah Jabr da konuşma yapacağı kongre 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, ruh sağlığı uzmanları, akademisyenler ve öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hümeyra Adıgüzel, açılış konuşması yaptı. Adıgüzel konuşmasında, üniversitenin misyonunda en önemli temel taşlarından biri nitelikli eğitim, nitelikli, kaliteli, araştırma olduğu kadar toplumsal katkı olduğunu söyledi. Sosyal bilimlerin gücüne çok inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Adıgüzel "Özellikle öğrencilerimize sadece teorik bilgiler vermek değil, onlara sürdürülebilirlik yetkinliklerini kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik etkinliklerinden biri de empati kurabilmek, kritik ve analiz edebilmektir. Burada da sosyal bilimlerin gücü gerçekten çok etkilidir. Üniversitemizin hem fakültemizin bu önemli misyonuna, bu değerli konferansın çok güzel bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

'TRAVMALARA KARŞI ONARICI ADALET GEREKLİ'

Etkinliğin organizasyonun başkanı Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ayten Zara ise yaptığı konuşmasında travmaların oluşturduğu olumsuzluklar üzerine durdu. Çocuk yaşta evlilikten göçe, kadına yönelik şiddetten toplumsal ayrımcılığa, savaşlardan toplumsal ayrımcılığa kadar travma yaratan farklı konulara dikkat çeken Zara, onarıcı adalet kavramının önemi üzerine vurgu yaptı.

Zara, travmaların nesiller arasında aktarıldığını nefret ve şiddete de sebep olabildiğini belirtirken, travmaları baskılamak yerine onarıcı adaletle yaklaşmanın gerektiğini belirtti. Zara, dünyada birçok çatışma ve savaş olduğuna da değinerek şunları söyledi:

"Dünyada birçok çatışma var ama bana göre sürdürülmesi gerekli olan tek bir savaş var. O da insanlığa karşı kayıtsızlığı karşı, zalimliğe ve acımasızlığa karşı sürdürebilecek olan savaştır."

NİLÜFER NARLI SUNUM YAPTI

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bo¨lu¨m Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, TÜBİTAK'ın desteğiyle 'Türkiye'de siyasi hafıza' üzerine yaptığı bir çalışmanın sunumu yaparak, travmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. 2013-2015 yılları arasında yapılan akademik çalışmada elde edilen verileri özetleyen Narlı, 13 yıl önce yapılan araştırmasında son 100 yıl içerisinde ülkemizde yaşanan siyasi olaylarda 1980 darbesinin insanlarda oluşturduğu travmanın daha fazla hatırlandığı üzerinde durdu. Narlı yaptığı sunumun sonunda şu ifadelere yer verdi. "Türkiye'de 12 Eylül'e ilişkin iyileşme süreçleri, kapsamlı bir yüzleşme ve onarıcı adalet mekanizmasından ziyade, tanıklık anlatıları ve kültürel temsiller aracılığıyla gelişmiştir. Bu durum iyileşmenin parçalı, kırılgan ve kuşaklararası olarak eksik aktarılmasına yol açmıştır. İyileşme adil hafıza ve demokrasi kültürünün olgunlaşması için elzemdir."

TRAVMALARLA İLGİLİ PANEL, KONUŞMA VE ATÖLYELER

Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek programda, Prof.Dr. Ulrich Schnyder 'Travma ile I·lis¸kili Bozukluklar ic¸in Kanıta Dayalı Tedaviler' üzerine seminer gerçekleştirecek. Kongrede 'Kırılganlık ve Güç: Travma, Sembolizm ve Umut', Yaraya Dokunmak: Travma Odaklı Müdahaleler ve İyileşme', Karanlığı Aralamak: Aile ve Çocukta Ruh Sağlığını Yeniden İnşa Etmek', 'Karanlıktan Umuda: Sivil Toplumun Gu¨cu¨' gibi bir çok başlıkta panel, konuşma ve atölyeler yer alacak.

FİLİSTİN'DEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Gazze'de görev yapan ruh sağlığı uzmanlarının da deneyimlerini paylaşacağı kongrenin son gününde 'Filistin'deki So¨mu¨rgeci Travmayı Anlamak' başlığıyla Filistin Sagˆlık Bakanlıgˆı bu¨nyesindeki Ruh Sagˆlıgˆı Birimi'nin Bas¸kanı olarak go¨rev yapmıs¸ George Washington U¨niversitesi'nde Psikiyatri ve Davranıs¸ Bilimleri Alanında çalışan Dr. Sarah Jabr da bir konuşma gerçekleştirecek.