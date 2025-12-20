Haberler

Sakarya'da festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi

Sakarya'da festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen 1. Geyve Hamsi Festivali'nde katılımcılara 1 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde Karadeniz'in yöresel ürünleri sergilendi ve geleneksel kıyafetler tanıtıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Geyve Belediyesinin desteğiyle Sakarya Rizeliler Derneğince "1. Geyve Hamsi Festivali" düzenlendi.

Geyve kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi katılımcılara dağıtıldı.

Festival alanında Karadeniz'in farklı bölgelerine ait yöresel ürünler ve geleneksel kıyafetler sergilenirken, kemençe eşliğinde horon oynandı.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, AA muhabirine, festival alanındaki tezgahlarda Karadeniz'in tüm illerine ait ürünleri gördüklerini belirterek, "Çok güzel bir başlangıç oldu, umarım hayırlı olur." dedi.

Sakarya Rizeliler Dernek Başkanı Erkan Azman da festivalde, Karadeniz'in her köşesinden yöresel ürünler ve geleneksel kıyafetler sergilendiğini dile getirerek, "Bugün vatandaşlarımıza 1 ton hamsi dağıtıyoruz. Sakarya, Osmanlı'dan bu yana farklı coğrafyalardan insanların kardeşçe yaşadığı bir şehir. Biz de bu kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Vatandaşlarımızı karşılıyor, onlarla sohbet ediyor ve güzel anılar bırakmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Katılımcı Yasin Ağman ise festivalde güzel vakit geçirdiklerini belirterek", Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Hamsimizi de aldık, etkinlik bizim için çok keyifli geçti." ifadesini kullandı.

Esnaf Şerif Erdoğan, festivalde birinci önceliklerinin, Karadeniz'in yöresel ürünlerinin tanıtılması olduğunu kaydetti.

Stantlarda Karadeniz'in sevilen yöresel ürünlerinin sergilendiğini aktaran Erdoğan, "Etkinlik sayesinde hem kültürel ürünler tanıtıldı hem de vatandaşlarla güzel bir buluşma gerçekleşti." dedi.

Katılımcıların Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacağı etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title