Arnavutköy Kitap Fuarı kapılarını açtı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Arnavutköy Kitap Fuarı, 75 yazar, 100'ün üzerinde yayınevi ve 120 etkinlikle kapılarını açtı. Açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Fuarın açılış törenine; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İstanbul Vali Yardımcısı Süheyl Üçer, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, akademisyenler, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BURAYA GETİRECEKLER'

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Arnavutköy Belediyesi'nin fuara öncülük etmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hem Arnavutköylüleri kitapla buluşturuyorlar hem de kitabı bizlerle buluşturmuş oluyorlar. Tüm öğrencilerimizi fuara getirme gayretleri çok kıymetli. Ben de iyi bir kitap okuyucusu olarak bu fuarı ziyaret edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

'İSTANBUL'DAKİ TÜM KİTAPSEVERLERİ BURAYA DAVET EDİYORUM'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçenin kültür yatırımları açısından önemli bir günü yaşadığını ifade ederek, "Birinci kitap fuarımızın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı Arnavutköy'de yaşayan tüm kitap severlerle paylaşıyoruz. Yetmiş beş yazarımız, yüzün üzerinde yayınevimiz ve yüz yirmi etkinliğimizle dopdolu bir program hazırladık. Tüm komşularımızı ve İstanbul'daki hemşehrilerimizi fuarımıza davet ediyorum" dedi.

Açılışın onur konuğu olan Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, fuarın İstanbul için önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, "Eskiden kitap almak için Cağaloğlu'na giderdik. Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek zorlaştı. Kitabın insanın ayağına gelmesi çok kıymetli. Arnavutköy Belediyesi'nin bu girişimi değerli; inşallah gelenekselleşir ve kitap okuyanların sayısı artar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak fuarın resmi açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, yayınevlerini ziyaret ederek stantlardaki eserler ve etkinlik programları hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada gerçekleştirilen etkinlikler ile şu bilgilere yer verildi:

"İlk Günden Büyük İlgi: Söyleşiler, Gösteriler ve Konserlerle Dolu Bir Program

"Fuarın ilk günü, gün boyu süren etkinliklerle tam anlamıyla dolu dolu geçti. Çocuklara yönelik Çiğdem Çelebi ve Marmelat gösterisi büyük beğeni toplarken, Altay Cem Meriç, "Biz Kimiz?" başlıklı söyleşisiyle okurlarla buluştu.

"Gün içinde gerçekleşen Türker Akıncı – Fulya Öztürk ortak programı, "Türkiye ve Algı Operasyonları" temasıyla dikkat çekti. Ardından Tarık Tufan, "Edebiyat Hayat Memat" söyleşisinde okuyucularıyla bir araya gelerek salonda yoğun ilgi gördü.

"Günün finalinde ise İncesaz konseri, konferans salonunu dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

"Arnavutköy 1. Kitap Fuarı, 6–14 Aralık tarihleri arasında 75 yazar, 100'den fazla yayınevi ve 120 etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"Söyleşiler, imza günleri, çocuk atölyeleri, konserler ve özel programlarla zenginleştirilen fuar, her yaştan kitapsevere hitap eden geniş bir içerik sunuyor.

"Ziyaretçiler, fuara dair tüm etkinlik takvimine www.arnavutkoykitapfuari.com adresinden ulaşabiliyor.

"Fuar, Arnavutköy Belediyesi Açık Otoparkı'nda 6-14 Aralık tarihleri arasında misafirlerini bekliyor."