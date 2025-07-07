Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te DEM Parti heyetini kabul etti. İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yer aldığı kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ve Meclis'te kurulması planlanan komisyon ele alındı.

GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Beştepe'deki tarihi görüşmeden ilk fotoğra geldi. Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Saat 15.00'te başlayan görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

"BU GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

DEM Parti İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi yapılan açıklamada "Bu görüşme tarihi nitelikte olacak." denilmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var bu nedenle bugün sayın Cumhurbaşkanı'yla bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olamsını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye biz çok anlam biçiyoruz, hepimize hayırlı olsun.

Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri ve sonrasının gereklilikleri konusunu istişare edeceğiz, görüşlerimizi aktaracağız, kendilerini dinleyeceğiz. Sırrı kardeşimizin anısını bir kez daha hayırla ve minnetle yad etmek istiyorum, büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız."

HEYET DÜN İMRALI'YA GİTMİŞTİ

DEM Parti heyeti dün de İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Heyet döndükten sonra yaptığı açıklamada Öcalan'ın bugün gerçekleştirilecek görüşmeye atfettiği öneme dair şu ifadelere yer vermişti:

"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."

Cumhurbaşkanı son olarak DEM Parti heyetiyle 10 Nisan 2025 tarihinde görüşmüştü. Görüşmede Pervin Buldan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder bulunuyordu.