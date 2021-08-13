Güncel araba fiyatları 2021! 13 Ağustos ÖTV indirim kararı sonrası hangi araç modeli kaç TL oldu? Hangi otomobil ne kadar ediyor?

Bugünkü ÖTV kararından sonra bazı otomobillerin fiyatı 50 bin TL'ye kadar düştü! Vatandaşlar ÖTV indirimi sonrası hangi arabalarda ne kadar indirim yapıldı? Hangi arabaların fiyatı kaç TL oldu? Hangi otomobiller kaç lira merak etti. Kararla beraber yüzde 80'lik ÖTV diliminden yüzde 50'lik ÖTV dilimine geçen araçların fiyatında ortalama 50 bin lira civarında indirim olacak. İşte 13 Ağustos Cuma 2021 güncel otomobil fiyatları!