Güncel araba fiyatları 2021! 13 Ağustos ÖTV indirim kararı sonrası hangi araç modeli kaç TL oldu? Hangi otomobil ne kadar ediyor?
Bugünkü ÖTV kararından sonra bazı otomobillerin fiyatı 50 bin TL'ye kadar düştü! Vatandaşlar ÖTV indirimi sonrası hangi arabalarda ne kadar indirim yapıldı? Hangi arabaların fiyatı kaç TL oldu? Hangi otomobiller kaç lira merak etti. Kararla beraber yüzde 80'lik ÖTV diliminden yüzde 50'lik ÖTV dilimine geçen araçların fiyatında ortalama 50 bin lira civarında indirim olacak. İşte 13 Ağustos Cuma 2021 güncel otomobil fiyatları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Bunun akabinde yeni otomobil, araba fiyatları merak edildi. Peki, Güncel araba fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos ÖTV kararı sonrası hangi araç modeli kaç TL oldu? Hangi araba ne kadar ediyor? İşte detaylar...
ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ DETAYLARI
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişirken, yapılan güncellemenin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek. ÖTV'deki değişiklikle sıfır araçlardaki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak.
Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
HANGİ ARABA VE OTOMOBİL KAÇ TL OLACAK?
80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.
Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak
Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı:
- Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye inecek.
- Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye inecek.
- 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye inecek.
- Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.
GÜNCEL OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021?
Bazı araba markaları ve ÖTV indirimi sonrası güncel fiyatları şöyle:
1- Fiat Egea 1.4 Fire
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
2- Renault Megane Joy 1.3 TCe
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
3- Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
4- Volkswagen Golf
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
5- Honda Civic 1.6 Elegance
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
6- Hyundai i10
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
7- KIA Sportage
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
8- Opel Astra HB
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
9- Nissan Juke
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
10- Seat Leon
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
11- Dacia Duster 1.5 dizel
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
Kaynak: Hürriyet