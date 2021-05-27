Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor

Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de 40 ayrı gözeden doğarak oluşan Tomara Şelalesi, normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz'de 40 ayrı gözeden doğarak oluşan Tomara Şelalesi, normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesiyle oluşmasından dolayı yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılan Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

2001 yılında tabiat parkı ilan edilen bölgedeki şelalede, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da bulunuyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, ziyaretçiler için piknik ve restoran hizmeti de sunuluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle eskiye oranla ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşanan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda normalleşme sonrası sıcak havanın da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Tabiat parkında 1 Haziran sonrası için tedbirler alınarak sezon hazırlıkları tamamlandı.

"Ciddi anlamda ulusal tur rezervasyonları almaya başladık"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı İşletmecisi Baki Kara, AA muhabirine, her yıl 14 Nisan'da Tomara Şelalesi'nde turizm sezonunun başladığını söyledi.

Şelalenin eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Kara, kontrollü normalleşme döneminde şelaleyi ziyaret eden az sayıda ziyaretçinin bölge illerinden geldiğini anlattı.

Kara, akan su sesinin adeta terapi etkisi yaptığını, misafirlerin ayaklarını buz gibi suya sokarak rahatlamayı tercih ettiklerini kaydetti.

Tomara Şelalesi'nin konum itibariyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesiştiği bir noktada yer aldığına dikkati çeken Kara, şunları söyledi:

"Pandemiden önce sezon sonu itibarıyla yıllık ziyaretçi sayımız 200 bin civarındaydı. Salgının etkisiyle ziyaretçi sayımız geçen yıl üçte bire düştü. Kısmi normalleşmeyle hizmet verdik ama arzu ettiğimiz ziyaretçi sayısına ulaşamadık. Bu yıl için beklentimiz büyük. 2019'da yakaladığımız 200 bin ziyaretçi sayısına 1 Haziran sonrası beklenen normalleşmeyle yeniden ulaşmak istiyoruz. Tur firmalarımız gelmeye başladı. Ciddi anlamda ulusal tur rezervasyonları almaya başladık. Normalleşme ile beklentimiz bu yıl 200 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak. Çok sayıda ziyaretçiyi tedbirlerle alanımızda misafir etmeyi hedefliyoruz."

"İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak"

Tomara Şelalesi'ne görmeye gelen Hüseyin Mercan da İstanbul'da yaşadığını ancak geçen yıldan bu yana memleketi Şiran'da kalarak zamanını burada geçirdiğini belirtti.

Tomara Şelalesi'nin ciddi manada ziyaretçi alan bir turizm alanı olduğunu aktaran Mercan, "İnsan burada huzur buluyor. Suyun olduğu yerde bereket var. Ülkenin bir çok noktasından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Şu an kalabalık değil. İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan ve eşiyle ilk defa Tomara Şelalesi'ne gelen 61 yaşındaki Sedat Soyan da Kapadokya'ya giderken uğradığı şelalenin güzelliğinden etkilendiğini dile getirdi.

Zorlu bir süreci geride bırakmak için doğada gezinmenin kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden Soyan, "İnşallah bu kısıtlamalar kalkar, hayat normale döner ve insanlar rahatlar. Memlekete turist lazım." diye konuştu.

Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Evgar Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:55:32. #1.15#

title