Gümüşhane'de Küçükler Satranç İl Birinciliği turnuvası 74 sporcunun katılımıyla gerçekleşti

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Gümüşhane'de Küçükler Satranç İl Birinciliği turnuvası 35'+30" eklemeli tempoda 74 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

18-19 Aralık tarihlerinde Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Küçükler Satranç İl Birinciliği turnuvasında 7- 12 yaş arasındaki sporcular kendi kategorilerinde yarıştı. Kelkit Deredolu İlkokulu Müdürü Cengiz Taşan ve satranç antrenörü aynı zamanda sınıf öğretmeni Uğur Kaba'nın 10 öğrenci ile zorlu hava şartlarına rağmen turnuvaya katılım sağlaması satranca ve sportif faaliyetlere verilen değeri gösterirdi.

Turnuvaya katılıp tamamlayan tüm sporcular Ocak ayı içerisinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Yaş Grupları Şampiyonasında ilimizi temsile hak kazandı. Yarışma sonunda yaş gruplarında genel ve kız kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Turnuvada 12 Yaş Kategorisinde Ömer Berkay Merdan birinci, Berat Saltık ikinci, Semih Şimşek üçüncü, 12 Yaş Kız Kategorisinde İpek Sıla Çetin birinci, Nida Kara ikinci, Duru Tekin üçüncü, 11 Yaş Kategorisinde Ali Kağan Ülker birinci, Tunç Alp Çakıcı ikinci, Furkan Kerem Karabulut üçüncü, 10 Yaş Kategorisinde Hasan Gürses birinci, Kerem Ali Aydın ikinci, Eren Baş üçüncü, 10 Yaş Kız Kategorisinde Nisa Nur Genel birinci, Meryem Sultan Baş ikinci, Buse Genel üçüncü, 9 Yaş Kategorisinde Mehmet Çınar Aşkın birinci, Ahmet Emin Artun ikinci, Alp Batu Şişman üçüncü, 9 Yaş Kız Kategorisinde Zeynep Ela Acır birinci, Zeynep Berra Çalık ikinci, Gülsüm Tuana Kaya üçüncü, 8 Yaş Kategorisinde Erdem Ataman birinci, Mehmethan Çiçek ikinci, Emir Enes Gülpınar üçüncü, 8 Yaş Kız Kategorisinde Gökçe Betül Demir birinci, Berensu Şahin ikinci, Zeynep Berra Orhan üçüncü, 7 Yaş Kategorisinde Hasan Eymen Odabaş birinci, Mehmet Bedir Kocağ ikinci, Hasan Ege Yılmaz üçüncü oldu.

Satranç İl Temsilciliği turnuvada emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Gençlik Merkezine, hakemlere, antrenörlere, veli ve sporculara teşekkür ederek satranç turnuvalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, gumushane. tsf. org. tr internet sitesinden duyuruların takip edilebileceğini bildirdi.

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