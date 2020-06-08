Gümüşhane'de karantina sonrası doğayla ilk buluşma
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Gümüşhane'de karantina sonrası doğayla ilk buluşma

Gümüşhane'de karantina sonrası doğayla ilk buluşma Gümüşhaneli dağcılar pandemi sürecinin ardından yaklaşık 3 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Dipsiz Göl ve göller bölgesine gerçekleştirdi Gümüşhaneli dağcılar pandemi sürecinin ardından yaklaşık 3 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Dipsiz Göl ve...

08.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:59

Gümüşhane'de karantina sonrası doğayla ilk buluşma

Gümüşhaneli dağcılar pandemi sürecinin ardından yaklaşık 3 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Dipsiz Göl ve göller bölgesine gerçekleştirdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli dağcılar pandemi sürecinin ardından yaklaşık 3 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Dipsiz Göl ve göller bölgesine gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu programda sporcular 12 doğal gölü görme fırsatı yakaladı.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle üç ay ara verdiği doğa yürüyüşlerine yeniden başladı. Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane'nin ikinci göller bölgesi olarak adlandırılan merkeze bağlı Dörtkonak köyü sınırlarındaki Dipsiz Göl bölgesine yürüyüş düzenleyen sporcular kent merkezine yakın noktadaki Gözeler köyü yaylasından yürüyüşe başladı.

Gavras pınarı üzerinden Aygır Göl'e ulaşan sporcular burada bir süre dinlenip göldeki angut kuşu yavrularının göldeki yüzüşlerini izledikten sonra bu kez Dipsiz Göl bölgesine ulaştı. Burada bulunan ve kalp, nazar boncuğu, su damlacığı ve çığlık tablosuna benzemeleri nedeniyle ilgi çeken göllerin kenarında azıklarını yiyen sporcular geldikleri rotadan geri dönerek 14 kilometrelik parkuru 7 saat sonra başladıkları noktada tamamladı.

Doktorundan mühendisine, işçisinden öğretmenine, esnafından öğrencisine toplumun hemen her kesiminden 24 sporcunun katıldığı etkinlikte katılımcılar renk cümbüşüne dönen coğrafyada boş bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Gümüşhane'de 4 aydır yaşayan Mümine Demir, ilk kez katıldığı etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Gümüşhane'ye geleli 4 ay oldu. Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Karadeniz doğa olarak mükemmel bir yer. Böyle bir manzara da beklemiyordum. O kadar güzel ki hayretler içerisindeyim. Doğal güzelliğin yanında insanların böyle yerleri, doğayı keşfetmesi çok muhteşem bir şey" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanların şehirden doğaya gitmek istediğini kaydeden Demir, "Bu kulüplerin en güzel tarafı yeni insanlarla tanışıyor ve yeni yerler keşfediyorsunuz. Umarım doğa yürüyüşleri devam eder" diye konuştu.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Bir diğer sporcu Dilber İpek ise Çorlu'dan Gümüşhane'ye geldiğini belirterek, "Orada böyle imkanlarımız yoktu. Gümüşhane gerçekten çok güzel bir yer doğal güzellikler bakımından. Spor salonlarına gidiyoruz, bantlarda koşuyoruz. Burada sporumuzu yaptık, sonunda doğayı gördük. Mis gibi kokular aldık. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

GÜDAK'ın yürüyüşlerine sık sık katılan Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Fazlı Kaya da "10 yıla yakındır Gümüşhane'deyim. Birçok defa etkinliklere katıldım. Gümüşhane zaten güzel bir memleket. Bugünkü etkinlikte çok güzeldi. Buraya ilk defa geldim. Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra en fazla göl gördüğüm ve doğal güzellikleri açısından iyi bir alternatif oldu" şeklinde konuştu.

"Bugünkü gezimizde 12 gölü görme fırsatı bulduk"

Salgın süreci nedeniyle üç ay sonra ilk programı yaptıklarını ve yoğun taleple karşılaştıklarını ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da "Gözeler köyü Tembeda yaylasından başlayıp Gavras çeşmesi üzerinden geçerek Aygır Göle ulaştık. Burada biraz dinlendikten sonra Dipsiz Göle gittik. Eski maden ocakları mevkiinden başladığımız noktaya geri döndük. Bugünkü gezimizde 12 gölü görme fırsatı bulduk. Parkurumuz çok güzeldi. Kışın güzel geçmesi sonucu dağlardaki göllerimiz su tuttu, güzel bir görüntü oluşturdular. Gelen misafirlerimiz çok memnun bir şekilde dönüyor" dedi.

Salgın sürecinde insanların evlerinden çıkmamasının ardından normalleşmenin başlamasıyla birlikte programa katılımın arttığını dile getiren Akbulut, "Biz bu kadar katılımcı beklemiyorduk. Kalabalık olmayacak diye araç kiralamayıp kendi araçlarımızla geldik. Program çok güzeldi. Biz normalde 2 haftada bir program yaparken salgın sürecinde bunalan katılımcılarımızın yoğun baskısı sonucu her hafta program yapacağız bir süre" diye konuştu.

Gümüşhane'de karantina sonrası doğayla ilk buluşma

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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