Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
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Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu

Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saatler tam 19.19'u gösterirken binlerce vatandaş evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu, havai fişek gösterisini izledi.

Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saatler tam 19.19'u gösterirken binlerce vatandaş evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu, havai fişek gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun vatandaşları saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etmesinin ardından Gümüşhane kent merkezinde çok sayıda vatandaş balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Balkonların Türk bayraklarıyla süslendiği Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek'le konutlarının balkonuna çıkarak vatandaşlara eşlik etti.

Pandemi nedeniyle gündüz yalnızca Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşen kutlama programı kapsamında Gençlik Merkezi önünde de saatler 19.19'u gösterirken program gerçekleştirildi.

Tarihteki Türk devletlerini temsil eden bayrakların da taşındığı programda milli sporcular, gençlik liderleri ve Gençlik Merkezi üyeleri hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşı okuyan vatandaşlara eşlik etti.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bütün gençlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte coşku içerisinde icra ediyoruz. Salgın nedeniyle önceki senelerdeki gibi kalabalık faaliyetler gerçekleştiremiyoruz. Bunların birçoğunu bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirdik. Ancak yine birçok alanda bu coşkuyu vatandaşlarımızla yaşadık. Bugün saat 19.19'u gösterirken vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bir kez daha 19 Mayıs ruhunu, meşalesini buradan tekraren hatırlamış ve hatırlatmış olduk" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
Gümüşhane'de binlerce kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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