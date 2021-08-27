Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın altyapı inşaatında sona doğru

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında, dolgusu tamamlanan pist ve apronun asfaltlanmasına başlandı.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında, dolgusu tamamlanan pist ve apronun asfaltlanmasına başlandı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde, 13 Mart 2018'den bu yana yapımı süren ve altyapı inşaatlarında sona yaklaşılan havalimanında pist ve altyapı çalışmalarında yaklaşık 250 kişi aralıksız çalışıyor.

Gümüşhane şehir merkezine 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta bulunan projede, yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki pist alanın ve 36 bin metrekarelik apronun dolgu işlemi tamamlandı.

Dolgu sonrası pistte başlayan asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülen proje, büyük uçakların rahatlıkla inebileceği, yan yollarla 60 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda piste sahip olacak.

Projeye, şu ana kadar yaklaşık 184 milyon lira kaynak aktarıldı.

Bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlaması öngörülen projeyle Gümüşhane ve Bayburt illerinin gurbetçileri de memleketlerine daha konforlu ve hızlı ulaşma imkanı bulacak.

"Gümüşhane ve Bayburt'taki vatandaşlarımızın beklentisi karşılanmış olacak"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, projenin Gümüşhane ve Bayburt için önemine değinerek, havalimanlarının, şehirleri dünyada bir nokta haline getirdiğini söyledi.

Her iki şehrin projeden ciddi manada beklenti içerisinde olduğuna işaret eden Taşbilek, projeyle çok sayıda gurbetçi için memleketine ulaşımın son derece rahatlayacağını belirtti.

Taşbilek, havalimanının bölge turizmi, ticareti ve gelişimi açısından da büyük etkileri olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın altyapı işlerinin çok şükür sonuna doğru yaklaşılmakta. Pistin asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Çok yakın zamanda pistin asfaltlanması tamamlanarak altyapı işlerinin çok büyük kısmı tamamlanmış olacak. Altyapı sonrası üst yapı ile ilgili de Bakanlığımızın teknik birimlerince projelendirme çalışmaları yürütülmekte. Bu projelerin tamamlanmasının akabinde hızlı bir şekilde üst yapı ihalesinin de yapılarak insanımızın özlemle beklediği havalimanına yönelik Gümüşhane ve Bayburt'taki vatandaşlarımızın beklentisi karşılanmış olacak."

Havalimanının sanayi ve ticaretin gelişmesindeki önemine dikkati çeken Taşbilek, "Çok daha ulaşılabilir olması dolayısıyla iş bağlantısı kurmak isteyenlerin çok daha rahat edebileceği, mesafelerin ortadan kalktığı bir nokta olarak ortaya çıkacak. Turizm noktasında bizi rahatlatacak. Turizm destinasyonlarımıza ilgiyi artıracak. Her noktada bizim için çok büyük bir fayda sağlayacak. Çok büyük bir çalışma yürütülüyor. İnşallah yakın zamanda havalimanımıza kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Taşbilek, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve tüm ilgililere teşekkür etti.

"Para kazanmanın yanında ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Havalimanı inşaatında formen olarak çalışan Osmaniyeli İlhan Koşar, 9 yıldır aynı firma bünyesinde hizmet verdiğini, 2 yıl önce havalimanındaki çalışmalara katıldığını söyledi.

Gümüşhane ve Bayburt'a yeni bir havalimanı kazandırmaya çalıştıklarını belirten Koşar, "Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'ye bir havalimanı daha kazandıracağımız için heyecanlıyız. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Hem para kazanıyoruz hem de para kazanmanın yanında ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara