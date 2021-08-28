Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
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Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Yerel

- Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleşti.

- Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleşti.

Gülüç Belediye Başkanlığı tarafından, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri Sahil Kafeteryada aşure günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Aşurelerin dağıtımı ile başlayan etkinlikte beldedeki camilerde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve dua yapıldı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın ev sahipliğindeki programa, AK Par ti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Çakır, AK Parti Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve Gülüç halkı katıldı.

Programda konuşma yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, birlik ve beraberlik içerisinde yeni açılan sosyal tesiste bu tür sosyal etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarına da başladıklarını anlatan Demirtaş "Muharrem ayı münasebeti ile birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olan aşuremizin bu yeni tesisimizde sizlerle beraber daha da bereketlensin istedik. Aşure geleneği tarihten günümüze kadar gelen bir geleneğimiz. Geleneklerimize her zaman sahip çıkmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunu belediye olarak bir görev saydık. Her alanda hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın sosyal belediyecilik hizmetleri ile de her zaman hizmetindeyiz. Bu güzel tablo gelecek yıllarda da inşallah devam edecektir. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Muharrem ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Gülüç halkımıza bu yeni tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Biz Gülüç halkımıza söz verdiğimiz her şeyi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

Protokol tarafından aşure dağıtımının yapılmasının ardından etkinlik canlı müzik dinletisi ile devam etti.

Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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