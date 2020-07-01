Gültak: "Akdeniz değişiyor, değişmeye devam edecek"
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Gültak: "Akdeniz değişiyor, değişmeye devam edecek"

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Karacailyas ve Müfide İlhan mahallerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Gültak:
01.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:03

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Karacailyas ve Müfide İlhan mahallerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Gültak, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri de tespit etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, gerek yapılan çalışmaları yerinde incelemek gerekse ihtiyacı duyulan hizmetleri yerinde tespit etmek, ayrıca mahalle muhtarları ve vatandaşların talep ve şikayetlerini mahallinde dinleyip öğrenmek amacıyla haftanın iki gününü mahalle ziyaretlerine ayırıyor. Bu çerçevede Karacailyas ve Müfide İlhan mahallelerini ziyaret eden Gültak, ilk olarak mahalle muhtarları Ruknittin Koşar ve Mehmet Kestel ile bir araya geldi. Muhtarlarla görüşerek mahalleler hakkında bilgi alan, yenilenen ve yenilenecek cadde ve sokakları gezen Gültak, daha sonra mahalleliyi dinledi. Bazı vatandaşların davetini kırmayıp avluda ikram edilen kahve ve çayları içen Gültak, 7'den 70'e her yaştan mahalle sakini ile yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

"Akdeniz değişiyor, değişmeye devam edecek"

Vatandaşların, otobüs durakları ve pazaryeri açılması ile yağmurlar yüzünden yaşadıkları sıkıntıların çözümü için dile getirdiği talepleri dinleyen Başkan Gültak, "Söz verdiğimiz üzere, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her fırsatta sokağa iniyor, halkımızla bir araya geliyor, onları dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Mahallelerimize gerekli tüm hizmetleri sunmak, cadde ve sokaklarımızı yenilemek, yeni parklar ve pazar yerleri yapmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelerimize hizmet sunuyoruz. Akdeniz'de daha önce yapılmayan hizmet ve projeleri bir bir hayata geçiriyor; ilçemizi daha yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir hale getiriyoruz. Akdeniz değişiyor ve değişim devam edecek" dedi.

Mersin'in çehresini değiştirecek olan, yaklaşık 140 dönüm genişliğe sahip Millet Bahçesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetişeceğini kaydeden Gültak, TOKİ'nin Çay Mahallesinde yaptığı yerinde kentsel dönüşüm projesinin de hız kazandığını söyledi. Gültak, "Gelecek yıl sonuna doğru yeni bir yaşam alanı ve modern daireler Çay Mahallesi sakinlerine teslim edilecek. Ardından Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde de kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak. Bütün bunların yanında, yetki ve sorumluluğumuzda olmayan, ancak Akdeniz'de yaşayan insanlarımızın mağdur olmasına yol açan konuları da Büyükşehir Meclisinde sık sık dile getiriyor, çözümü için takipçi oluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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