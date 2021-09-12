Gülşen Özkaya taziye evi törenle hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle hayırsever Özkaya ailesi iş birliğinde Gülşen Özkaya adına yapılan taziye evinin açılış töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle hayırsever Özkaya ailesinin iş birliğiyle Gülşen Özkaya adına hizmete alınacak taziye evinin yapımı tamamlandı. Taziye evi açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Özkaya aile fertleri katıldı. Açılış töreninin ardından kurdele kesimine geçen protokol üyeleri taziye evini gezdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, göreve geldiği 2014 yılından bu yana şehrin muhtelif yerlerinde toplamda 50 taziye evi inşa etti. Bunların bir kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak bir kısmını da hayırsever iş insanlarının iş birliğinde gerçekleştirdi.

"Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız"

Taziye evinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Özkaya aile büyüklerini rahmetle andı. Özkaya ailesini Gaziantep'e hayırlı evlatlar kazandırdığını söyleyen Şahin, "Ölüm en büyük ders bize. Geçen yıl hüzün yılımızdı. Gerçekten ölüm haberler i konusunda bilgi almaktan çekinir olmuştum. Tam bir hüzün yılıydı. Salgın hepimizin yakınlarını, sevdiklerini, canlarını aramızdan ayırdı. Bazı aileler de tabi bu daha ağır oldu tıpkı Özkaya ailesinde yaşandığı gibi. Hem anne hem kardeş vefat etti. Rabbim, sabır versin. Nur içinde yatsınlar mekanları cennet olsun. Dolayısıyla ölümden alınacak derste nasıl yaşadığımız çok önemli. Arkamızda ne bırakacağımız keza çok önemli. Yardımseverlik ve hayırseverlik bizim inancımızın bize verdiği en büyük talimattır. Ölümü tatmadan önce arkada ne bıraktığının büyük bir önemi var. İnsanlık için neler yaptığımızın büyük bir ehemmiyeti var. Hayatın hakkını vermeliyiz. Dua kapılarını açık bırakmamız gerekiyor. Bu şehir özel bir şehir. Gaziantep Modeli, Türkiye'de eşi görülmemiş bir anlayışı bizlere sunuyor. Bu model, birçok ilde yok. Bizim geleneğimizde sevinçler paylaşınca çoğalıyor, acılar paylaşınca azalıyor. Hamdolsun hayırsever ailelerimiz çok büyük bir destek veriyor bu kent için. Allah her birinden razı olsun" dedi.

"Gaziantep'te hayırsever birçok aile var"

Hayırsever Özkaya ailesine yardımseverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te Özkaya ailesi başta olmak üzere havırseverlik adına çok sayıda aile var. Allah sayılarını artırsın. Allah onların eksikliklerini bizlere yaşatmasın. Tabi, imkanın ve gücün sorumluluğu var. Kazandığın paranın vergisini vermek lazım. Kazanılan paraya vesile olan işçinin hakkını vermek lazım. Zekatını vermek lazım. Bu da nasıl mal alırken nasıl bir borcumuz varsa ve ne denli sadıksak zekatlarımıza da böylesine sadık olmak durumundayız. Aile bireylerinin hakkını vermek lazım ve en son olarak da sosyal sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor. Çok şükür Gaziantep'te Özkaya ailesi başta olmak üzere, gördüğüm Gazi şehirli sanayicilerin önemli bir kısmı bu şartların hepsine de dikkat ediyor" ifadelerini kullandı.

Taziye açılışı öncesi konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise altyapı belediyeciliğinin yanı sıra Gaziantep'te yerel belediyecilik alanında hayata geçirilen çalışmaların bir örneğinin daha Türkiye'de bulunmadığını söyledi, hayırsever Özkaya ailesi başta olmak üzere birçok yardımsever aileye bu açılış vesilesiyle teşekkürlerini sundu. Hayırsever Nurettin Özkaya ise Aile büyüklerinin ahlaki değerlerini kendilerine örnek aldıklarını ifade etti. Özkaya, taziye evinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın ardından protokol günün anısına taziye evinin önünde fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

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