Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı

Son aylarda sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, dün akşam da seyirciyle buluştu. Şarkılarını söylerken bir ara sahneden inen ve seyircilerin arasında gezen Gülşen, bir erkeğin kucağına oturdu.

GÜLŞEN OTURDU, O KALÇASINA VURDU

Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı.O anlar cep telefonuyla kaydedilerek görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gülşen'in kucağına oturduğu isim ise dünyaca ünlü bir markanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı. Sezgin ile Gülşen'in yakın arkadaş olduğu da ileri sürüldü. Ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan Sezgin, Instagram hesabından Gülşen'in konserinden videolar paylaşırken olay yaratan görüntüyü yayınlamadı.