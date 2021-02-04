Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi Konuşmasını Paylaştı! Gülse Birsel kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolar ediyor. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Gülse Birsel Boğaziçi Üniversitesi Konuşmasını Paylaştı! Gülse Birsel kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Gülse Birsel, Instagram hesabından 2017 yılında mezun oldu Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi Konuşmasını Paylaştı! Gülse Birsel kimdir?

GÜLSE BİRSEL BOĞAZiÇİ ÜNİVERSİTESİ KONUŞMASINI PAYLAŞTI!

Instagram hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaşan Gülse Birsel, şunları ekledi:

'Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum...

Turgut Uyar'ın 'Denge' şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi'ni.

Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok!

Ne olur bizim dengemizi bozmayınız.'

Ayrıca, 'Özel rica: Yorum yapacaksanız üsluba, nezakete dikkat edelim, bari burada kavga etmeyelim' notunu düştü.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.ülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca Atv'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü.

Kitapları

Gayet Ciddiyim (Mart 2003)

Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004)

Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005)

Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009)

Yazlık (Haziran 2011)

Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015)

Filmografi

2004 Hırsız Var!

2009 7 Kocalı Hürmüz

Televizyon Yıl Başlık

2002-04 g.a.g.

2003 Eyvah! Eski Kocam

2004-09 Avrupa Yakası

2012-14 Yalan Dünya

2015 Komedi Türkiye