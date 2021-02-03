Güler Işık kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Güler Işık'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer isim Güler Işık oldu. Güler Işık'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Güler Işık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Güler Işık kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne? TÜm bilgiler haberimizde.
GÜLER IŞIK KİMDİR?
Güler Işık, 30 Haziran 1967 yılında dünyaya geldi. Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.
Güler Işık doğum tarihi : 30 Haziran 1967
Güler Işık kaç yaşında : 53 yaşında
Güler Işık mesleği ne : Sanat Yönetmeni, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Müzisyen
Güler Işık nereli : Şanlıurfa
Güler Işık burcu ne : Yengeç
Güler Işık Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi'nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış 1977 senesinde Ankara'ya taşınmıştır. Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır.
Güler Işık Müzik kariyerinin dışında 3 sinema filminde de rol alan Güler Işık aslen Şanlıurfa Siverek'lidir.