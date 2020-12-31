Güldür Güldür Yılbaşı özel programı konuğu Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek yaşı, nereli? Gülden Karaböcek şarkıları, albümleri, hayatı!

Kulaklara kazınan şarkıları, zarifliği ve birçok başarılı eseri ile bilinen Güldür Güldür Yılbaşı özel programı konuğu Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek yaşı, nereli? Gülden Karaböcek şarkıları, albümleri, hayatı!

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Saniye Gülden Göktürk, ya da bilinen adıyla Gülden Karaböcek, 4 Kasım 1953, Ankara doğumlu Türk fantezi, arabesk şarkıcısı. Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazanmıştır. Orijinal adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Gülden Karaböcek, 70'li yılların ilk yarısında Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini başarıyla seslendirir. Arif Sağ, Selahattin Bölük, Yücel Paşmakçı gibi Türk Halk Müziği'nin duayenleriye çalışan Gülden Karaböcek bu dönemde Aşık Veysel'den "Derdimi Dökersem Derin Dereye", Aşık Mahzuni Şerif'ten "Mehmet Emmi", "Dumanlı Dumanlı", "Nem Kaldı", "Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın", "İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım ve "Yalancısın", Sebahattin Ali'den "Aldırma Gönül", Ali Ercan'dan "Adaletin Bu mu Dünya", Neşet Ertaş'tan "Gönül Dağı" ve "Sarmaşık Güllere Dolandım", Aşık Mevlüt İhsani'den "Oy Beni Beni" ve "Oy Bende Yare Bende", Selahattin Bölük'ten "Gel Bari Bari", Pir Sultan Abdal'dan "Dostum Dostum", Aşık Ali İzzet Özkan'dan "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" gibi eserleri seslendirir.Karaböcek'in bu dönem Şah Plak'tan yayınlanan çalışmaları Anadolu Pop-Folk olarak adlandırılmakla birlikte bazıları Progressive rock ve funky öğeler de içerir.

2001- GÜNÜMÜZ

Son albümü 2001 yılında çıkan Güldence'dir. Bu albümde Gülden Karaböcek Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Nesimi Çimen, Musa Eroğlu, Ali Tekintüre, Cengiz Tekin, Fatih Kısaparmak, Ferdi Tayfur ve Özhan Eren gibi şair ve ozanların eserlerine yer verir. Sanatçı bu albümünde; Aşık Mahzuni Şerif'ten "Nem Kaldı", "Bitmez Tükenmez Geceler" ve "Dumanlı Dumanlı", Musa Eroğlu'ndan "Telli Turnam", Aşık Nesimi Çimen'den "Vay Deli Gönül", Özhan Eren'den "Kara Tren" adlı türküleri her zamanki Güldence tavrıyla başarıyla seslendirir. Karaböcek, söz ve müziği Ali Tekintüre'ye ait "Anadan Ayrı" ve "Sevmez Olaydım" eserlerin yanı sıra, Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar", Cengiz Tekin'in "Diyemedim", Fatih Kısaparmak'ın "Ağlıyor Ağlıyorsun" adlı bestelerini okur. Gülden Karaböcek, albümün tek klibini sözleri Ali Tekintüre'ye müziği Adnan Aslan'a ait "Sevmez Olaydım" adlı şarkıya çeker. Gülden Karaböcek 2004 yılında Murathan Mungan'ın tribute albümü Söz Vermiş Şarkılar'a "Otel Odaları" adlı şarkı ile katkıda bulunmuştur. 2006 yılında 22 yıl aradan sonra Muazzez Abacı ile birlikte yeniden İzmir Fuarı'nda Nostaljik Göl Gazinosu'nda sahne aldı.[22],[23] 2004 yılında aktif müzik yaşantısına dönmüş olup, Eylülist Müzik Kulübü, Paella, Cahide, Nahide, 5. Kat, Parkorman, Ghetto, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu gibi çok özel mekanların yanı sıra, Azerbaycan'da Haydar Aliyev Sarayı'nda (2010) ve Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye başlamıştır.

Gülden Karaböcek 5 Nisan 2010 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajında, "Şarkılarınızda isyan var. 'Sürünüyorum'da "Baştan yarat beni dertten eleyip, acı şu halime sürünüyorum", 'Kırılsın Ellerim'de "Ne zaman bitecek Tanrım bu azap, yarını olmayan günlere kaldık" diyorsunuz. O yıllarda bu isyan niye? sorusuna "Bir dönemi yansıtıyor. 12 Eylül 80 ihtilali sonrası, sancılı bir döneme rastladı. Yokluklar, yağ, benzin kuyrukları... Acılı şarkılarda teselliyi buldu insanlar. Şu anda da bir yenisini yaşıyoruz. Ben besteciyim esasında bu şarkıları yazana sormak lazım." yanıtını vermiştir.

2012 yılında İstanbul Ataköy'de Sheraton Otel'de düzenlenen 18. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne lâyık görülmüştür. Ödülünü alırken teşekkür konuşmasının ardından, şarkılarının halka mâl olduğunu belirterek "Şarkıların gerçek sahipleri sizlersiniz" demiştir.

Gülden Karaböcek'in dizilerde de sık sık şarkılarına yer verilmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ 'un başrolü oynadığı Kuzey Güney adlı dizide 80'lerin büyük hiti Ağlıyorsam Yaşıyorum [28] adlı şarkıya yer verilirken, Tövbeler Tövbesi adlı dizide stadlarda marş olan Sürünüyorum'a"Kalbim Seni Seçti" adlı dizide Kırılsın Ellerimve Sen Evlisin'e, Seksenler adlı dizide Ben Olmalıydım ve Ayrılık Kolyesi adlı şarkılarına yer verilmiştir.

Gülden Karaböcek, 2015 yılında Almanya'nın Dortmund, Köln, Essen, Berlin [33] şehirlerinde konserler vermiş olup, 2016 yılının ilk konserini aynı zamanda doğum yeri olan Başkent Ankara'da [34] vermiştir. 5 Temmuz 2016'da Didim'de , 7 Temmuz 2016'da Karaman'da 1. Uluslararası Başyayla Kiraz ve Kültür Festivali'nde[37] sahne aldı. 5 Kasım 2016'da İstanbul'da Beyrut Performance Hall'de sahne alan Gülden Karaböcek doğum gününü sahnede kutladı.

Mu Tunç?'un yazıp–yönettiği, Burak Deniz ve Büşra Develi?'nin başrollerini paylaştıkları "Arada" adlı sinema filminde Gülden Karaböcek'in 1972 yılında seslendirdiği 'Şaka Yaptım' adlı şarkının remiks'ine yer verilmiştir. Şarkının yeni düzenlemesi Orkun Tunç'a ait.

Gülden Karaböcek'in 1971-1973 yılları arasında Şah Plak etiketiyle yayınlanan plaklarının orijinal kayıtları ve Armageddon Turk remikslerinden oluşan albümü 2018 yılında Sony Music & Median işbirliğiyle 2 CD olarak yayınlandı. İlk CD'de Orijinal Kayıtlar yer alırken 2. CD'de düzenlemesini Orkun Tunç'un yaptığı remiksler yer aldı. Bu albüm daha sonra plak formatında da yayınlandı. Gülden Karaböcek İstanbul Babylon'da 'Kökler ve Filizler' adını verdiği konserde albüm lansmanını gerçekleştirmiştir.

Gülden Karaböcek'in, 1969 yılında Gülden Göktürk olarak yayınlanan kariyerinin ilk iki plağındaki "Hayat Defteri", "Yazılanlar Gelir Başa", "Dünyaya Neden Geldim" ve "Garip" adlı eserler 2018 yılında "Maziden Kalanlar" adıyla Gloss Müzik tarafından dijital platformlarda yeniden yayınlandı.

Gülden Karaböcek "Kalbime Azap" adlı şarkıda Mabel Matiz'le düet yapmıştır. Bu şarkı 2018 yılında Matiz'in "Maya" adlı albümünde yayınlanmıştır. Gülden Karaböcek, 14 Şubat 2019 da Mabel Matiz'le aynı sahneyi paylaşarak 'Kalbime Azap' adlı şarkıyı birlikte seslendirmişlerdir. Volkswagen Arena'da ki bu konserde Karaböcek yoğun istek üzerine "Dilek Taşı" adlı şarkıyı da seslendirmiştir.

16 Ekim 2018 tarihinde Gülden Karaböcek, Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde Cahit Berkay, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz gibi bir döneme damga vurmuş isimlerle aynı sahneyi paylaştı. 'Annemin Şarkılar' adlı konserde Gülden Karaböcek'e sahnede kızı Nur Düzgit eşlik ederek 'Sürünüyorum' adlı şarkıya düet yapmışlardır.

Gülden Karaböcek 18 Ocak 2020'de Büyük Kulüp'te Gönül Yazar, Seyyal Taner, Semiha Yankı, İskender Doğan, Ersan Erdura ile nostaljik Aile Gazinosu konserinde sahne aldı.[53] Şarkılarında aşk acısı ve ayrılık temasına sıkça yer verdiği için Hüzün Kraliçesi olarak anılmaktadır. Sanatçı son albümü üzerindeki çalışmalarını sürdürmekte olup sürpriz albümü beklenmektedir.

GÜLDEN KARABÖCEK ALBÜMLERİ

45'likler

Yazılanlar Gelir Başa/ Garip Kaldım (1968) [56]

Hayat Defteri/ Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye/ Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya/ Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm/ Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe/ Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma/ Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp/ Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım/ Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye/ Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım/ Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni/ Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili/ Şaka (1973)

Ahu Gözlüm/ Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı/ Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver/ Gitme Durnam (1974)

Yalancısın/ Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle/ Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri/ Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme/ Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı/ Sevmek Nedir Ki (1978)

Albümler

Anadolu'nun Bağrından (1975)

Gülden Karaböcek (1975)

Gülden Karaböcek 2 (1975)

Dostum (1977)

Gülden Karaböcek 3 (1977)

Dilek Taşı (1978)

Müzik ve Ben (1979)

Çeşme (1981)

Gülden Fırtınası (1982)

Dertlerin Kadını (1982)

Yalan Almanya (1983)

Gülden'in Dünyası (1983)

Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)

Yalvarmıyorum (1984)

Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)

Sev Yeter (1984)

Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)

Duyar Mısın Feryadımı (1985)

Aşığım Seviyorum (1986)

Adaletin Bu mu Dünya (1987)

Hasret Pınarı (1987)

Bir Mucize Allahım (1987)

Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Hatıralar Silinir Mi? (1989)

Hayatımın Şarkıları (1989)

Gençliğim Kayboldu (1989)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Suçlumuyum (1989)

Hatıran Yeter (1990)

Anılar Bana Yeter (1990)

Ara Beni Mutluluk (1990)

Sevda Gözlüm (1990)

Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)

İkimizde Sevmiştik (1991)

Sabrımın Bedelisin (1992)

Kısmetse Olur (1992)

Hayrını Gör (1993)

Kırgınım Anılara (1993)

Yalanmıydı (1994)

Sevenlerin Duası (1994)

Senin İçin (1995)

Silemem (1997)

Sen Bana Yetersin (1997)

Güldence (2001)

Hatıran Yeter/Güneş Topla Benim İçin (2010)

Bir Mucize Allahım/ Konuşsana Bir Tanem (2011)

Senin Olsun (2012)

Maziden Kalanlar (2018)

1971/1973 Orijinal Kayıtlar & Remixler (2018)