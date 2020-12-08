Güldür Güldür Show 'Masumlar Apartmanı' skeci ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Güldür Güldür Show 246. bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşacak. İzleyenleri kahkaha tufanına sokan Güldür Güldür Show'un oyuncuları yeni skeçlerini bu akşam seyircilerin beğenisine sunacak. Bugünün en beklenen skeci 'Masumlar Apartmanı' skecidir. Peki 'Masumlar Apartmanı' skeci ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Güldür Güldür Show yeni bölümü bu akşam komedi severlerin beğenisine sunulacak. 246. bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, yine birbirinden komik skeçlerle kahkaha tufanına girecek. Peki Güldür Güldür Show 'Masumlar Apartmanı' skeci ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 'Masumlar Apartmanı' skeci en son mu ekrana gelecek? Saati belli mi? Kaç dakika sürecek?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 8 Aralık Salı günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak. Yine birbirinden komik skeçlerle izleyenlerin kahkaha tufanına sokacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 'MASUMLAR APARTMANI' SKECİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugünün en beklenen skeci kuşkusuz 'Masumlar Apartmanı' skecidir. Gerçekten fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok komik bir skec olacağa benziyor ki Youtube'daki yorumlar da bu yönde yapılmış. Skecin tam adı 'Malumlar Apartmanı: 1,2,3,4...' olarak geçmektedir. Birbirinden usta oyuncuların oynayacağı bu skeci izleyiciler adeta dört gözle bekliyor.

Güldür Güldür Show 'Masumlar Apartmanı' skeci 8 Aralık Salı günü ekranlara gelecek. Program normalde saat 20:00 'da başlıyor. Fakat Masumlar Apartmanı skecinin saat kaçta başlayacağı henüz bilinmiyor. Büyük ihtimalle gecenin sonuna doğru yayınlanması bekleniyor. Çünkü en çok beklenilen skec budur. Bu bakımdan programın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Yine de belli değil ilk başta da yayınlanabilir. Ama kesin olan bir şey var ki Masumlar Apartmanı skeci bugün 8 Aralık Salı günü ekranlara gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW "MASUMLAR APARTMANI" FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların en sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un bu haftaki tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizileri ele aldı. Yeni bölüm tanıtımında yer alan Malumlar Apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı. Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan'ın yer aldığı tanıtım sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Güldür Güldür Show, Malumlar Apartmanı ve daha birçok sürprizi içeren yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Evet bugün yayınlanacak olan 246. bölümün fragmanı yayılandı. Ayrıca Masumlar Apartmanı skecinin fragmanı da yayınlandı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW "MASUMLAR APARTMANI" SKECİ FRAGMANI İZLE...