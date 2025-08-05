Gülce Elibol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sosyal medya fenomeni Chaby Han'ın eski eşi Gülce Elibol ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Chaby Han ile evlilikleriyle gündeme gelen Gülce Elibol, sosyal medya ve magazin dünyasında kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çeken Gülce Elibol'un yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri araştırma konusu oldu. Peki, Gülce Elibol kimdir, kaç yaşındadır, nerede doğmuştur ve hangi meslekle uğraşmaktadır? İşte, ayrıntılar…

GÜLCE ELİBOL KİMDİR?

Aslen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden olduğu bilinen Gülce Elibol, 1992 doğumlu ve Trakya kökenlidir. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Çorlu'da geçiren Elibol, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitimi alan Elibol, mezuniyetinin ardından mesleki kariyerini yine İstanbul'da sürdürmeye başlamıştır.

Gülce Elibol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli

Mesleki olarak fizyoterapistlik yapan Gülce Elibol, özellikle kas-iskelet sistemi üzerine uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda yoga eğitmeni olan Elibol, çocuk yogası ve insan anatomisi gibi alanlarda çeşitli eğitimler almış, bu konularda birçok sertifika edinmiştir. Sağlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra pazarlama ve reklamcılık sektöründe editörlük tecrübe edinen Elibol, çok yönlü kimliği ve profesyonel donanımıyla dikkat çekmektedir.

Gülce Elibol ne iş yapıyor

GÜLCE ELİBOL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2025 yılı itibarıyla Gülce Elibol'un evliliğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ünlü sosyal medya fenomeni ve fizyoterapist Gülce Elibol, 2022 yılında Koreli içerik üreticisi Chaby Han (Çabi) ile sade bir törenle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği, üç yılın ardından boşanma kararı ile sona erdi.