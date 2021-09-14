Gülbin Vardar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Belirli dönemlerde magazin gündeminde yer alan Gülbin Vardar, bir dönem Esra Erol'a da konuk olarak adından söz ettirmişti. Gülbin Vardar, Esra Erol'un programına katılmış, Caner Toygarlı'ya talip çıkmıştı. Peki, Gülbin Vardar kimdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GÜLBİN VARDAR KİMDİR?

Türkiye'nin Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi olarak tanıdğı Gülbin Vardar, müzik dünyasında yer alan isimlerden biri. Çeşitli mekanlarda sahne alan ve Alayına Gider isimli bir albümü bulunan Gülbin Vardar'ın Ali Uğur Akbaş'tan iki kız çocuğu var.

Esra Erol'da taliplerini aramaya devam eden Caner, geçtiğimiz akşam kendisini görmeye gelen güzel talibi Gülbin'in kim olduğunu öğrenenler şaşırmadan edemedi. Yeliz Yeşilmen'in kocasının eski eşi çıktı! Esra Erol'da taliplerini arayan Caner'e gelen son isim herkesi şaşırttı. Güzelliği ve kendine olan güveni ile dikkatleri üzerine çeken Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen'in kocasının eski eşi çıktı. Bundan haberi olmayan Caner ise kriterlerine uymadığını söyleyerek Gülbin Vardar'ın ısrarlı çay isteğini reddetti. 'Eski eşim beni öldürecek' Bir dönem önce Adana'da eski eşinin oturduğu sitenin kapısında sinir krizi geçiren Gülbin Vardar, dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemde yaptığı açıklamada, ciddi tehditler aldığını söyleyen Gülbin Vardar, velayet davasını kazanması halinde eski eşi tarafından öldürüleceğini iddia etmiş, bunun sorumlusu olarak da Yeliz Yeşilmen'i göstermişti.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Türk model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana'da doğdu.İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Halen Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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