Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, ikinci sezonuyla da seyircisinden büyük ilgi görmekte. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular listesinde yer almayı başarıyor. Peki, Gülben Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Merve Dizdar Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacak mı? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GÜLBEN MASUMLAR APARTMANI'DAN AYRILIYOR MU?

Son günlerde Masumlar Apartmanı ile ilgili izleyicileri şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Çıkan iddialar, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Gülben'in diziden ayrılacağı yönünde.

Gülben karakteri ile oyunculuk hayatında büyük bir çıkış yakalayan Merve Dizdar, TV8 ekranlarının iddialı dizisi Kırmızı Oda'nın sezon finalinde izleyici karşısına çıkmıştı.

MERVE DİZDAR MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILACAK MI?

Kırmızı Oda'nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte bu soru yanıt buldu ve Merve Dizdar'ın Gülben karakteriyle dizide yer almaya devam edeceği görüldü.

Buradan hareketle Merve Dizdar'ın birkaç bölüm sonra Masumlar Apartmanı dizisinden tamamen ayrılacağı ve oyunculuk kariyerine Kırmızı Oda ile devam edeceği iddia edildi.

Bu iddialar, Masumlar Apartmanı seyircilerini üzerken, dizinin senaristlerinden ve Merve Dizdar'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak bize kalırsa, Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda'da Gülben karakteriyle boy göstermesi, iki dizinin 'Gülben' karakteri üzerinden birleşmiş olduğunun bir göstergesi.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğan Merve Dizdar, ilk televizyon deneyimini Aksanat Çocuk Oyunları ile yaşadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan Merve Dizdar, Craft Tiyatro'da oyunlara çıktı. İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile birlikte yaşayan Merve Dizdar, Geniş Aile, Kavak Yelleri, Çılgın Dersane Üniversitede, Bir Yastıkta, Doksanlar gibi projelerde yer adı.

TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adındaki çocuk programlarının sunuculuğunu da yapan Merve Dizdar, TRT1'in ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı karakter nedeniyle geniş kitlelerce tanındı.

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