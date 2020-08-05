Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin

Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin D vitamini eksikliğine dikkat İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

05.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:50

Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin

D vitamini eksikliğine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent:

"D vitamini eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir"

ESKİŞEHİR - Bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir kemik gelişimi için D vitamininin hayati önem taşıdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "Yeterli düzeyde D vitamini alınmazsa çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda çeşitli kemik hastalıkları görülebilir" dedi.

Bağışıklık sistemi ve kemik gelişiminde D vitamini çok önemli bir yer tutuyor. Asıl kaynağı güneş ışınları olan D vitamini, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sağlıklı bir kas gelişimi için de hayati önem taşıyan D vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının dünyaya daha dik gelmesi, D vitamini alımını kolaylaştırıyor. Fizyomer Fizik Tedavi Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, güneşin tepede olduğu 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sadece 15-20 dakikalık bir güneşlenmenin günlük D vitamini ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Gıdalardan da D vitamini alınabilir

En önemli D vitamini kaynağının güneş olduğunu ancak çeşitli gıdalardan da D vitamini takviyesi alınabileceğini aktaran Dr. Hasan Levent, "D vitamini bağışıklık sistemimizin güçlü çalışması, sağlıklı kemik ve kas gelişimi için gerekli bir vitamindir. D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarından fayda görmek için cildimizin muhakkak güneş ışınlarına maruz kalması gerekmektedir. Bunun için en uygun saatler sabah saat 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasıdır. Bu saatler arasında günde 15-20 dakika güneşlenerek, vücudumuz gerekli D vitaminini almaktadır. Güneş ışınlarının yanında gıdayla da alınan D vitaminleri vardır. Özellikle süt ürünleri, yağlı balıklar; sardalya, uskumru, ton balığı zengin D vitamini kaynaklarıdır. Bunların dışında ayrıca D vitamini takviyeleri vardır" diye konuştu.

"D vitamini eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir"

D vitamini eksikliğinin tüm yaş gruplarında önemli sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizen Hasan Levent, D vitamini eksikliğinin birçok farklı semptomları olduğunu söyledi. D vitamini eksikliğinden şüphelenildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Hasan Levent, "D vitamini eksikliğinde bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Vücudumuzda D vitamini kemik metabolizmasında bozulmalar meydana gelmektedir. Bunun sonucunda kemiklerde yumuşama ve bozulma oluştuğu için; kemik ve eklem ağrıları, kas ağrıları artmaktadır. Ayrıca halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sürekli üşüme ve özellikle baş bölgesindeki terleme artmaktadır. Eğer D vitamini eksikliğini tedavi etmezsek, özellikle çocuklarda raşitizm denilen eğrilme meydana gelmektedir. Yetişkinlerde osteomalazi dediğimiz kemik yumuşaması ve ileri yaşlarda da osteoporoz denilen kemik erimesi gözlenmektedir.

D vitamini eksiliği için öncelikle mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir. Çünkü tedavi kan testi sonucunda belirlenen D vitamini seviyesine göre yapılmaktadır. Yapılan kan testi sonucunda çıkan değerlere göre ampul ya da damla şeklinde takviyeler yapılmaktadır. Eğer bir doktora gitmeden gelişigüzel D vitamini takviyesi kullanılırsa bazı zararlı etkiler görülmektedir. Hatta zehirlenmelere yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Güncel
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Ekonomi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Meral Akşener Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:52:07. #1.15#
title