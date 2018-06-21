Guatemala İç Savaşı'nda Ölenler Yıllar Sonra Defnedildi
1960-1996 yılları arasındaki Guatemala İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 48 kişinin analizler sonucunda kimliğinin belirlenmesinin ardından cenaze kalıntıları San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.
1960-1996 yılları arasındaki Guatemala İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 48 kişinin analizler sonucunda kimliğinin belirlenmesinin ardından cenaze kalıntıları San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.
Guatemala Adli Antropoloji Kurumu'ndan alınan, kaplara yerleştirilmiş kalıntılar San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.
Yapılan analizler sonucu 48 kişinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.