Guardian: Türkiye, Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesiyle Yunanistan'la düşmanlığı artırdı
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Recep Tayyip Erdoğan, The Guardian, Yunanistan, Türkiye, Dünya
BBC

Guardian: Türkiye, Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesiyle Yunanistan'la düşmanlığı artırdı

İngiliz gazeteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı ve Yunanistan'ı, göçmenlere ve mültecilere karşı tutumu nedeniyle eleştirdiği konuşmasına sayfalarında yer verdi.

12.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:10
Guardian: Türkiye, Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesiyle Yunanistan'la düşmanlığı artırdı

İngiliz gazeteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı ve Yunanistan'ı, göçmenlere ve mültecilere karşı tutumu nedeniyle eleştirdiği konuşmasına sayfalarında yer verdi. Guardian, "Türkiye Yunanistan'la düşmanlığı arttırdı" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yoktur" demişti.

Erdoğan, "Masumların üzerine ateş açılması ve onların gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılması kelimenin tam anlamıyla barbarlık" diye konuşmuş ve "Biz Yunan mezalimini tarihten biliriz" diye de eklemişti.

Guardian'daki haberde, iki NATO müttefiki olmalarına karşın, Yunanistan ve Türkiye'nin 1967'den bu yana 5 kez savaşın eşiğine geldiği hatırlatılıyor.

İki ülkenin son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri ve mülteciler konularında karşı karşıya geldikleri belirtiliyor.

Haberde, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas'ın Erdoğan'a yanıtı da yer alıyor.

Petsas, "Yunanistan, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları dersleri almayı kabul etmiyor" demişti.

Daily Telegraph: Von der Leyen, Yunan yetkililere 'gizli kampları' soracak

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) daha önce Yunanistan'ı, ülkeye girmeye çalışan göçmenlere ve mültecilere karşı yasa dışı tedbirler almak ve kötü muamelede bulunmakla suçlamıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son suçlamalarını sayfalarına taşıyan Daily Telegraph gazetesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Atina'ya yapacağı ziyarette konuyu gündeme getireceğini yazıyor.

Daily Telegraph'a göre Ursula von der Leyen, Yunanistan yetkililerine, göçmenlerin ve mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmeden önce gizli bir kampta tutuldukları iddialarının doğru olup olmadığını da soracak.

Times: Erdoğan'ın ilk 'Nazi' benzetmesi değil

Times gazetesindeki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de de Hollanda ve Almanya hükümetlerini "Naziler gibi davranmakla" suçladığı hatırlatılıyor.

Haberde, Türkiye'de hükümet yanlısı bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, Yunan polisinin göçmenlere karşı yasaklı kimyasal maddeler kullandığının iddia edildiği belirtiliyor.

Times ayrıca Yunanistan'da da, Türk güvenlik güçlerini sınırdaki çitleri tahrip ettiklerine yönelik videoların paylaşıldığını aktarılıyor.

BBC

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