GTA Vice City oyun hileleri nelerdir? Para ve can şifreleri | GTA Vice City bilgisayar şifreleri
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GTA Vice City oyun hileleri nelerdir? Para ve can şifreleri | GTA Vice City bilgisayar şifreleri

GTA (Grand Theft Auto) serisinin en efsane oyunu kuşkusuz GTA Vice City'dir. Çıktığı ilk zamanlar büyük ses getiren Vice City, görevleriyle, karakteriyle, senaryosuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Peki GTA VC hileleri ve şifreleri nedir detaylar haberimizde...

GTA Vice City oyun hileleri nelerdir? Para ve can şifreleri | GTA Vice City bilgisayar şifreleri
13.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:18

GTA serisinin en çok oynanılan oyunlarından birisi GTA Vice City'dir. Oyunda görevleri hızlı tamamlamak için bazı şifreler mevcuttur. Üstelik bu şifreler oyunun kendi çıkarttığı bilgisayar hileleridir. Yani herhangi bir kod, hile program vs. kullanılmadan oyun içerisinden yazdığınız şifrelerle birtakım kolaylıklar kazanabilirsiniz.

GTA VİCE CİTY HİLELERİ

GTA Vice City oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.

Şimdi araba, silah, can, hava durumu vb. gibi kategorilerdeki tüm GTA Vice City hilelerini aktaralım.

GTA VICE CITY SİLAH, POLİS VE CAN HİLELERİ

HUGSTOOLS : Basit silahlar verir

NUTTERTOOLS : Ağır silahlar verir

PROFESSIONALTOOLS : Profesyonel silahlar verir

ASPIRINE : Sağlığınız fullenir

PRECIOUSPROTECTION : Çelik yelek verir

YOUWONTTAKEMEALIVE : Polis aranma seviyesini arttırır

LEAVEMEALONE : Polisten kurtulma hilesi

GTA VICE CITY ARABA HİLELERİ

GETTHEREVERYFASTINDEED : Yarış arabası verir.

GETTHEREAMAZINGLYFAST : Farklı bir yarış arabası verir.

TRAVELINSTYLE : Eski tip yarış arabası verir.

GETTHEREQUICKLY : Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir.

PANZER : Tank verir.

WHEELSAREALLINEED : Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur.

GRIPISEVERYTHING : Daha iyi araç kontrolü sağlıyor.

SEAWAYS : Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir.

GREENLIGHT : Trafik lambaları yeşil renk olur.

AHAIRDRESSERSCAR : Tüm araçlar pembe renk olur

RUBBISHCAR : Çöp kamyonu verir.

THELASTRIDE : Cenaze arabası verir.

BETTERTHANWALKING : Golf arabası verir.

ROCKANDROLLCAR : Limuzin verir.

BIGBANG : Haritadaki tüm araçları patlatır.

MIAMITRAFFIC : Şöförler sinirli olur.

COMEFLYWITHME : Uçan arabalar verir.

HOPINGIRL : Kadınlar aracınıza biner.

GTA Vice City oyun hileleri nelerdir? Para ve can şifreleri | GTA Vice City bilgisayar şifreleri

GTA VICE CITY OYUNCU HİLELERİ

CERTAINDEATH : Karakteriniz sigara içer.

DEEPFRIEDMARSBARS : Karakter şişmanlar.

PROGRAMMER : Karakter zayıflamış olur.

STILLLIKEDRESSINGUP : Tipinizi değiştirir.

ROCKANDROLLMAN : Karakterin tipi Love Fist (Jezz) olur.

WELOVEOURDICK : Karakterin tipi Love Fist (Dick) olur.

CHEATSHAVEBEENCRACKED : Karakterin tipi Ricardo Diaz olur.

LOOKLIKELANCE : Karakterin tipi Lance Vance olur.

FOXYLITTLETHING : Mercedes tipi ile oyun oynarsınız.

IWANTBIGTITS : Candy Suxxx tipi ile oyun oynarsınız.

MYSONISALAWYER : Karakterin tipi Ken Rosenberg olur.

ILOOKLIKEHILARY : Karakterin tipi Hilary King olur.

ONEARMEDBANDIT : Karakterin tipi Phil Cassidy olur.

FANNYMAGNET : Kadınlar sizi takip eder.

GTA VICE CITY HAVA DURUMU HİLELERİ

ALOVELYDAY : Hava güneşli olur.

APLEASANTDAY : Hava parçalı bulutlu olur.

ABITDRIEG : Hava bulutlu olur.

CANTSEEATHING : Sisli hava oluşur.

CATSANDDOGS : Fırtınalı hava oluşur.

LIFEISPASSINGMEBY : Oyundaki zamanı hızlandırır. Saat hızlı şekilde geçer.

ONSPEED : Oyunu hızlandırır.

BOOOOOORING : Oyunu yavaşlatır.

GTA Vice City oyun hileleri nelerdir? Para ve can şifreleri | GTA Vice City bilgisayar şifreleri

GTA VICE CITY DİĞER HİLELER

FIGHTFIGHTFIGHT : Herkes birbirini sopalamaya başlar.

NOBODYLIKESME : Oyundaki herkes sizden nefret eder.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS : Oyundaki herkesin silahı olur.

CHICKSWITHGUNS : Kadınların silahı olur.

GTA VİCE CİTY POLİSTEN KURTULMA HİLESİ NEDİR?

Klavyeden "LEAVEMEALONE" yazarsanız polisten kurtulmuş olursunuz. 6 yıldız bile olsanız yıldız seviyesi sıfırlanır.

GTA VİCE CİTY CAN HİLESİ NEDİR?

Klavyeden "ASPIRINE" yazarsanız canınız tamamen dolmuş olur.

GTA VİCE CİTY SİLAH HİLESİ NEDİR?

3 çeşit silah şifresi vardır. Bunlar : "THUGSTOOLS" , "PROFESSIONALTOOLS" ve "NUTTERTOOLS" şifreleridir.

GTA VİCE CİTY TANK HİLESİ NEDİR?

Klavyeden "PANZER" yazarsanız tank kazanmış olursunuz.

GTA VİCE CİTY PARA HİLESİ VAR MIDIR? PARA HİLESİ NEDİR?

GTA Vice City'de normalde para hilesi bulunmuyor. Fakat bazı taktiklerle oyunda seri şekilde para kazanmak mümkündür. Bunlardan birisi de "PANZER" şifresi yazarak tank kazanmak. Ardından tanka binin ve Capslock tuşuna basın. Bu tuşa bastığınızda otomatik görev açılacaktır. Görev açıldıktan sonra tanktan inin ve "BIGBANG" yazın. Böylelikle tank patlamış olacak ve oyun içerisinde 50 dolar kazanacaksınız. Bu şekilde tekrar tank oluşturup binip inin. Aynı şifreyi tekrardan yazın. Sonraki para da 200 dolar olur. Böylelikle katlanarak para kazanabilirsiniz.

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