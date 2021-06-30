GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi!

GTA (Grand Theft Auto) serisinin en efsane oyunu kuşkusuz GTA Vice City'dir. Çıktığı ilk zamanlar büyük ses getiren Vice City, görevleriyle, karakteriyle, senaryosuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Peki GTA Vice City hileleri ve şifreleri nedir? Detaylar haberimizde...

GTA serisinin en çok oynanılan oyunlarından birisi GTA Vice City'dir. Oyunda görevleri hızlı tamamlamak için bazı şifreler mevcuttur. Üstelik bu şifreler oyunun kendi çıkarttığı bilgisayar hileleridir. Yani herhangi bir kod, hile veya program kullanılmadan oyun içerisinden yazdığınız şifrelerle birtakım kolaylıklar kazanabilirsiniz. İşte, Rockstar Games'in popüler serisi GTA Vice City'in hileli.

GTA VICE CITY HİLELERİ

GTA Vice City oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.

GTA VICE CITY - SİLAH, ARABA, POLİS HİLESİ

HUGSTOOLS : Basit silahlar verir

Basit silahlar verir NUTTERTOOLS : Ağır silahlar verir

: Ağır silahlar verir PROFESSIONALTOOLS : Profesyonel silahlar verir

Profesyonel silahlar verir ASPIRINE : Sağlığınız dolar.

Sağlığınız dolar. PRECIOUSPROTECTION : Çelik yelek verir

Çelik yelek verir YOUWONTTAKEMEALIVE : Polis aranma seviyesini arttırır

Polis aranma seviyesini arttırır LEAVEMEALONE : Polisten kurtulma hilesi

GTA VICE CITY HELİKOPTER HİLESİ

ETTHEREVERYFASTINDEED : Yarış arabası verir.

Yarış arabası verir. GETTHEREAMAZINGLYFAST : Farklı bir yarış arabası verir.

: Farklı bir yarış arabası verir. TRAVELINSTYLE : Eski tip yarış arabası verir.

Eski tip yarış arabası verir. GETTHEREQUICKLY : Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir

Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir

Helikopter verir PANZER : Tank verir.

Tank verir. WHEELSAREALLINEED : Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur.

Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur. GRIPISEVERYTHING : Daha iyi araç kontrolü sağlıyor.

iyi araç kontrolü sağlıyor. SEAWAYS : Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir.

Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir. GREENLIGHT : Trafik lambaları yeşil renk olur.

Trafik lambaları yeşil renk olur. AHAIRDRESSERSCAR : Tüm araçlar pembe renk olur

Tüm araçlar pembe renk olur RUBBISHCAR : Çöp kamyonu verir.

Çöp kamyonu verir. THELASTRIDE : Cenaze arabası verir.

Cenaze arabası verir. BETTERTHANWALKING : Golf arabası verir.

: Golf arabası verir. ROCKANDROLLCAR : Limuzin verir

: Limuzin verir BIGBANG : Haritadaki tüm araçları patlatır.

: Haritadaki tüm araçları patlatır. MIAMITRAFFIC : Şoförler sinirli olur.

: Şoförler sinirli olur. COMEFLYWITHME : Uçan arabalar verir.

GTA VICE CITY OYUNCU HİLESİ

HOPINGIRL : Kadınlar aracınıza biner.

: Kadınlar aracınıza biner. CERTAINDEATH : Karakteriniz sigara içer.

Karakteriniz sigara içer. DEEPFRIEDMARSBARS : Karakter şişmanlar.

Karakter şişmanlar. PROGRAMMER : Karakter zayıflamış olur.

Karakter zayıflamış olur. STILLLIKEDRESSINGUP : Tipinizi değiştirir.

Tipinizi değiştirir. ROCKANDROLLMAN : Karakterin tipi Love Fist (Jezz) olur.

Karakterin tipi Love Fist (Jezz) olur. WELOVEOURDICK : Karakterin tipi Love Fist (Dick) olur.

Karakterin tipi Love Fist (Dick) olur. CHEATSHAVEBEENCRACKED : Karakterin tipi Ricardo Diaz olur.

Karakterin tipi Ricardo Diaz olur. LOOKLIKELANCE : Karakterin tipi Lance Vance olur.

Karakterin tipi Lance Vance olur. FOXYLITTLETHING : Mercedes tipi ile oyun oynarsınız.

Mercedes tipi ile oyun oynarsınız. IWANTBIGTITS : Candy Suxxx tipi ile oyun oynarsınız.

Candy Suxxx tipi ile oyun oynarsınız. MYSONISALAWYER : Karakterin tipi Ken Rosenberg olur.

Karakterin tipi Ken Rosenberg olur. ILOOKLIKEHILARY : Karakterin tipi Hilary King olur.

Karakterin tipi Hilary King olur. ONEARMEDBANDIT : Karakterin tipi Phil Cassidy olur.

Karakterin tipi Phil Cassidy olur. FANNYMAGNET : Kadınlar sizi takip eder.

GTA VICE CITY HAVA DURUMU HİLELERİ

ALOVELYDAY : Hava güneşli olur.

Hava güneşli olur. APLEASANTDAY : Hava parçalı bulutlu olur.

Hava parçalı bulutlu olur. ABITDRIEG : Hava bulutlu olur.

Hava bulutlu olur. CANTSEEATHING : Sisli hava oluşur.

: Sisli hava oluşur. CATSANDDOGS : Fırtınalı hava oluşur.

Fırtınalı hava oluşur. LIFEISPASSINGMEBY : Oyundaki zamanı hızlandırır. Saat hızlı şekilde geçer.

Oyundaki zamanı hızlandırır. Saat hızlı şekilde geçer. ONSPEED : Oyunu hızlandırır.

Oyunu hızlandırır. BOOOOOORING : Oyunu yavaşlatır.

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