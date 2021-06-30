GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi!
GTA (Grand Theft Auto) serisinin en efsane oyunu kuşkusuz GTA Vice City'dir. Çıktığı ilk zamanlar büyük ses getiren Vice City, görevleriyle, karakteriyle, senaryosuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Peki GTA Vice City hileleri ve şifreleri nedir? Detaylar haberimizde...
GTA serisinin en çok oynanılan oyunlarından birisi GTA Vice City'dir. Oyunda görevleri hızlı tamamlamak için bazı şifreler mevcuttur. Üstelik bu şifreler oyunun kendi çıkarttığı bilgisayar hileleridir. Yani herhangi bir kod, hile veya program kullanılmadan oyun içerisinden yazdığınız şifrelerle birtakım kolaylıklar kazanabilirsiniz. İşte, Rockstar Games'in popüler serisi GTA Vice City'in hileli.
GTA VICE CITY HİLELERİ
GTA Vice City oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.
GTA VICE CITY - SİLAH, ARABA, POLİS HİLESİ
- HUGSTOOLS : Basit silahlar verir
- NUTTERTOOLS : Ağır silahlar verir
- PROFESSIONALTOOLS : Profesyonel silahlar verir
- ASPIRINE : Sağlığınız dolar.
- PRECIOUSPROTECTION : Çelik yelek verir
- YOUWONTTAKEMEALIVE : Polis aranma seviyesini arttırır
- LEAVEMEALONE : Polisten kurtulma hilesi
GTA VICE CITY HELİKOPTER HİLESİ
- ETTHEREVERYFASTINDEED : Yarış arabası verir.
- GETTHEREAMAZINGLYFAST : Farklı bir yarış arabası verir.
- TRAVELINSTYLE : Eski tip yarış arabası verir.
- GETTHEREQUICKLY : Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir
- AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir
- PANZER : Tank verir.
- WHEELSAREALLINEED : Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur.
- GRIPISEVERYTHING : Daha iyi araç kontrolü sağlıyor.
- SEAWAYS : Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir.
- GREENLIGHT : Trafik lambaları yeşil renk olur.
- AHAIRDRESSERSCAR : Tüm araçlar pembe renk olur
- RUBBISHCAR : Çöp kamyonu verir.
- THELASTRIDE : Cenaze arabası verir.
- BETTERTHANWALKING : Golf arabası verir.
- ROCKANDROLLCAR : Limuzin verir
- BIGBANG : Haritadaki tüm araçları patlatır.
- MIAMITRAFFIC : Şoförler sinirli olur.
- COMEFLYWITHME : Uçan arabalar verir.
GTA VICE CITY OYUNCU HİLESİ
- HOPINGIRL : Kadınlar aracınıza biner.
- CERTAINDEATH : Karakteriniz sigara içer.
- DEEPFRIEDMARSBARS : Karakter şişmanlar.
- PROGRAMMER : Karakter zayıflamış olur.
- STILLLIKEDRESSINGUP : Tipinizi değiştirir.
- ROCKANDROLLMAN : Karakterin tipi Love Fist (Jezz) olur.
- WELOVEOURDICK : Karakterin tipi Love Fist (Dick) olur.
- CHEATSHAVEBEENCRACKED : Karakterin tipi Ricardo Diaz olur.
- LOOKLIKELANCE : Karakterin tipi Lance Vance olur.
- FOXYLITTLETHING : Mercedes tipi ile oyun oynarsınız.
- IWANTBIGTITS : Candy Suxxx tipi ile oyun oynarsınız.
- MYSONISALAWYER : Karakterin tipi Ken Rosenberg olur.
- ILOOKLIKEHILARY : Karakterin tipi Hilary King olur.
- ONEARMEDBANDIT : Karakterin tipi Phil Cassidy olur.
- FANNYMAGNET : Kadınlar sizi takip eder.
GTA VICE CITY HAVA DURUMU HİLELERİ
- ALOVELYDAY : Hava güneşli olur.
- APLEASANTDAY : Hava parçalı bulutlu olur.
- ABITDRIEG : Hava bulutlu olur.
- CANTSEEATHING : Sisli hava oluşur.
- CATSANDDOGS : Fırtınalı hava oluşur.
- LIFEISPASSINGMEBY : Oyundaki zamanı hızlandırır. Saat hızlı şekilde geçer.
- ONSPEED : Oyunu hızlandırır.
- BOOOOOORING : Oyunu yavaşlatır.
GTA VICE CITY AZ BİLİNEN HİLELER
- FIGHTFIGHTFIGHT : Herkes birbirini sopalamaya başlar.
- NOBODYLIKESME : Oyundaki herkes sizden nefret eder.
- OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS : Oyundaki herkesin silahı olur.
- CHICKSWITHGUNS : Kadınların silahı olur.