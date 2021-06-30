GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi!

GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

GTA (Grand Theft Auto) serisinin en efsane oyunu kuşkusuz GTA Vice City'dir. Çıktığı ilk zamanlar büyük ses getiren Vice City, görevleriyle, karakteriyle, senaryosuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Peki GTA Vice City hileleri ve şifreleri nedir? Detaylar haberimizde...

GTA serisinin en çok oynanılan oyunlarından birisi GTA Vice City'dir. Oyunda görevleri hızlı tamamlamak için bazı şifreler mevcuttur. Üstelik bu şifreler oyunun kendi çıkarttığı bilgisayar hileleridir. Yani herhangi bir kod, hile veya program kullanılmadan oyun içerisinden yazdığınız şifrelerle birtakım kolaylıklar kazanabilirsiniz. İşte, Rockstar Games'in popüler serisi GTA Vice City'in hileli.

GTA VICE CITY HİLELERİ

GTA Vice City oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.

GTA VICE CITY - SİLAH, ARABA, POLİS HİLESİ

  • HUGSTOOLS : Basit silahlar verir
  • NUTTERTOOLS : Ağır silahlar verir
  • PROFESSIONALTOOLS : Profesyonel silahlar verir
  • ASPIRINE : Sağlığınız dolar.
  • PRECIOUSPROTECTION : Çelik yelek verir
  • YOUWONTTAKEMEALIVE : Polis aranma seviyesini arttırır
  • LEAVEMEALONE : Polisten kurtulma hilesi

GTA VICE CITY HELİKOPTER HİLESİ

  • ETTHEREVERYFASTINDEED : Yarış arabası verir.
  • GETTHEREAMAZINGLYFAST : Farklı bir yarış arabası verir.
  • TRAVELINSTYLE : Eski tip yarış arabası verir.
  • GETTHEREQUICKLY : Farklı ve eski tip bir yarış arabası verir
  • AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir
  • PANZER : Tank verir.
  • WHEELSAREALLINEED : Tekerlekler hariç araçlar görünmez olur.
  • GRIPISEVERYTHING : Daha iyi araç kontrolü sağlıyor.
  • SEAWAYS : Araçlar suda yüzer. Bir nevi yüzme şifresi gibidir.
  • GREENLIGHT : Trafik lambaları yeşil renk olur.
  • AHAIRDRESSERSCAR : Tüm araçlar pembe renk olur
  • RUBBISHCAR : Çöp kamyonu verir.
  • THELASTRIDE : Cenaze arabası verir.
  • BETTERTHANWALKING : Golf arabası verir.
  • ROCKANDROLLCAR : Limuzin verir
  • BIGBANG : Haritadaki tüm araçları patlatır.
  • MIAMITRAFFIC : Şoförler sinirli olur.
  • COMEFLYWITHME : Uçan arabalar verir.

GTA VICE CITY OYUNCU HİLESİ

  • HOPINGIRL : Kadınlar aracınıza biner.
  • CERTAINDEATH : Karakteriniz sigara içer.
  • DEEPFRIEDMARSBARS : Karakter şişmanlar.
  • PROGRAMMER : Karakter zayıflamış olur.
  • STILLLIKEDRESSINGUP : Tipinizi değiştirir.
  • ROCKANDROLLMAN : Karakterin tipi Love Fist (Jezz) olur.
  • WELOVEOURDICK : Karakterin tipi Love Fist (Dick) olur.
  • CHEATSHAVEBEENCRACKED : Karakterin tipi Ricardo Diaz olur.
  • LOOKLIKELANCE : Karakterin tipi Lance Vance olur.
  • FOXYLITTLETHING : Mercedes tipi ile oyun oynarsınız.
  • IWANTBIGTITS : Candy Suxxx tipi ile oyun oynarsınız.
  • MYSONISALAWYER : Karakterin tipi Ken Rosenberg olur.
  • ILOOKLIKEHILARY : Karakterin tipi Hilary King olur.
  • ONEARMEDBANDIT : Karakterin tipi Phil Cassidy olur.
  • FANNYMAGNET : Kadınlar sizi takip eder.

GTA VICE CITY HAVA DURUMU HİLELERİ

  • ALOVELYDAY : Hava güneşli olur.
  • APLEASANTDAY : Hava parçalı bulutlu olur.
  • ABITDRIEG : Hava bulutlu olur.
  • CANTSEEATHING : Sisli hava oluşur.
  • CATSANDDOGS : Fırtınalı hava oluşur.
  • LIFEISPASSINGMEBY : Oyundaki zamanı hızlandırır. Saat hızlı şekilde geçer.
  • ONSPEED : Oyunu hızlandırır.
  • BOOOOOORING : Oyunu yavaşlatır.

GTA VICE CITY AZ BİLİNEN HİLELER

  • FIGHTFIGHTFIGHT : Herkes birbirini sopalamaya başlar.
  • NOBODYLIKESME : Oyundaki herkes sizden nefret eder.
  • OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS : Oyundaki herkesin silahı olur.
  • CHICKSWITHGUNS : Kadınların silahı olur.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GTA Vice City hileleri! Uçak, tank ve ölümsüzlük hilesi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:57:39. #1.15#

title