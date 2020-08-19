GTA 6 sistem gereksinimleri PC için güncellendi | GTA 6 ile GTA Vice City'e dönüş! GTA Vice City Online GTA 6 yıllardır beklenen bir oyun olmakla birlikte hakkında pek çok iddia atılan ve sızıntı yapılan oyun olarak 2020'ye damga vurmaya devam ediyor. GTA 6 çıkış tarihi, GTA 6 sistem gereksinimleri, GTA 6 fiyatı henüz belli olmadan pek çok oyuncuyu heyecanlandırmaya devam ediyor.

GTA 6'nın (Grand Theft Auto) henüz resmi çıkış tarihine sahip değil. Rockstar Games oyun hakkında çok fazla bilgi vermese de pek çok fikir ve sızıntı ortalıkla dolaşıyor. Sistem gereksinimleri ise GTA hayranları için çok önemli bir konu olarak gündeme geliyor.

GTA 6 GTA VICE CITY BENZERLİĞİ | GTA VICE CITY ONLINE DOMAIN



GTA 6'nın Vice City'de geçeceğine dair bazı ipuçları vardı. Yeni keşfedilen alan ile Vice City'de geçecek olması ihtimali güçlendi. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in GTA Vice City Online alan adını kaydettiği bu sabah ortaya çıkmıştı. Bu ihtimal de durumu kuvvetlendiriyor.

Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan, gtavicecityonline.com domainin alınması gözlerden kaçmadı.

GTA ONLINE NEDİR?

Site daha önce GTA Online için yapılacak güncellemeyi işaret etmişti. GTA 3'den beri bu özelliği getirmek isteyen Rockstar Games bu özellik ile adını daha da öne çıkardı.

GTA Online'da neler yapılır?

Tek olarak veya ekip ile yapılacak 500'den fazla görev bulunur.

GTA Online'ın oyun konusu, GTA V'ten sonrasına odaklanır.

Daha fazla para, ev, araba gibi varlıklara sahip olabilirsiniz.

Diğer online oyuncular ile etkileşime geçilir.

GTA Online üzerinde kadın karakterler de yer alır.

Banka soyma görevi, tenis oynama görevi, motosiklet yarışı yapma aktivitesi gibi çok fazla seçenek bulunur.

Oyun içerisindeki pek çok kişiyle ekip olabilirsiniz.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Reddit'te de konuşulan sızıntı, 2021 Nisan ayını işaret ediyor.

GTA 6 afişinde ise hala bir tarih bulunmuyor.

GTA 6 SÖYLENTİLERİ: VICE CITY'E DÖNÜŞ MÜ OLACAK?

Oyun mekaniğinde çok fazla geliştirmeler olacak elbette. GTA'da oyun konusu ise fazla değiştirilmektedir. Aynı site, GTA 6 ile Vice City'nin hikayesinin aynı olacağını işaret ediyor. Fakat farklı dönemlerde geçmesi bekleniyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAHMİNİ)

GTA 6'nın yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağı kesin. Ama ne kadar yüksek olacağı tartışma konusu, belirlenen bazı kriterlere göre tahmini bir sonuç elde etmek de mümkün.

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz/ AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı