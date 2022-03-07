GTA 5 hileleri! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!
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GTA serisinin en popüler oyunlarından birisi GTA 5'dir. 2014 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Özellikle GTA 5 Online milyonlarca oyuncunun . Peki, herkesin merak ettiği GTA 5 hileleri nelerdir? GTA'in hileleri var mı? GTA 5 şifreleri nedir? İşte detaylar!
Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyaya sürülen efsane oyun serisi GTA'nın beşinci versiyonu, 8 senelik zaman diliminde birçok ödül kazanmayı başardı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yapım Gta 5'in hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? gibi soruları yanıtladık...
Grand Theft Auto V'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi bu hileleri kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.
- Hızlı Koşu : CATCHME
- Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
- Hızlı Yüzme : GOTGILLS
- Ağır Çekim : SLOWMO
- Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
- Yönetmen Modu : JRTALENT
- Sarhoş Modu : LIQUOR
- Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
- Süper Zıplama : HOPTOIT
- Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
- Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
- Yerçekimini Azalt : FLOATER
- Kayan Araçlar : SNOWDAY
- Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
- Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
- StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
- Sanchez Motoru : OFFROAD
- Comet Arabası : COMET
- Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
- BMX Bisiklet : BANDIT
- Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
- Duster Uçağı : FLYSPRAY
- Limuzin (Limo) : VINEWOOD
- Golf Arabası : HOLEIN1
- Rapid GT Arabası : RAPIDGT
- Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
- Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
- Silahlar : TOOLUP
- Can & Zırh Doldur : TURTLE
- Ateşli Mermiler : INCENDIARY
- Paraşüt : SKYDIVE
- GTA 5 ÖZEL ARAÇ HİLELERİ
- Deniz Uçağı : EXTINCT
- Denizaltı : BUBBLES
- Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
Grand Theft Auto V hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri é tuşuna basarak açılan konsola giriyoruz. Hileleri doğru bir şekilde girdikten sonra hileler aktif olur.