GTA 5 hileleri! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

GTA 5 hileleri! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
GTA 5 hileleri! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

GTA serisinin en popüler oyunlarından birisi GTA 5'dir. 2014 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Özellikle GTA 5 Online milyonlarca oyuncunun . Peki, herkesin merak ettiği GTA 5 hileleri nelerdir? GTA'in hileleri var mı? GTA 5 şifreleri nedir? İşte detaylar!

Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyaya sürülen efsane oyun serisi GTA'nın beşinci versiyonu, 8 senelik zaman diliminde birçok ödül kazanmayı başardı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yapım Gta 5'in hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? gibi soruları yanıtladık...

Grand Theft Auto V'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi bu hileleri kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.

  • Hızlı Koşu : CATCHME
  • Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Yönetmen Modu : JRTALENT
  • Sarhoş Modu : LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Kayan Araçlar : SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
  • Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

  • StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • Comet Arabası : COMET
  • Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Golf Arabası : HOLEIN1
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT

  • Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
  • Silahlar : TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur : TURTLE
  • Ateşli Mermiler : INCENDIARY
  • Paraşüt : SKYDIVE
  • GTA 5 ÖZEL ARAÇ HİLELERİ
  • Deniz Uçağı : EXTINCT
  • Denizaltı : BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Grand Theft Auto V hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri é tuşuna basarak açılan konsola giriyoruz. Hileleri doğru bir şekilde girdikten sonra hileler aktif olur.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Münir Karaloğlu, oyunlar, GTA 5, GTA, , Haberler

title