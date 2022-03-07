GTA 5 hileleri! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyaya sürülen efsane oyun serisi GTA'nın beşinci versiyonu, 8 senelik zaman diliminde birçok ödül kazanmayı başardı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yapım Gta 5'in hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? gibi soruları yanıtladık...

GTA 5 HİLELERİ (ŞİFRELERİ) NELERDİR?

Grand Theft Auto V'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi bu hileleri kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.

GTA 5 HİLELERİ NELER?

Hızlı Koşu : CATCHME

CATCHME Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

PAINKILLER Hızlı Yüzme : GOTGILLS

: GOTGILLS Ağır Çekim : SLOWMO

SLOWMO Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

DEADEYE Yönetmen Modu : JRTALENT

JRTALENT Sarhoş Modu : LIQUOR

LIQUOR Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

POWERUP Süper Zıplama : HOPTOIT

: HOPTOIT Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

FUGITIVE Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt : FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar : SNOWDAY

: SNOWDAY Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

LAWYERUP Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 ARABA, UÇAK, BİSİKLET VE MOTOR HİLELERİ

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM Sanchez Motoru : OFFROAD

: OFFROAD Comet Arabası : COMET

COMET Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

: BUZZOFF BMX Bisiklet : BANDIT

: BANDIT Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

TRASHED Duster Uçağı : FLYSPRAY

FLYSPRAY Limuzin (Limo) : VINEWOOD

VINEWOOD Golf Arabası : HOLEIN1

HOLEIN1 Rapid GT Arabası : RAPIDGT

GTA 5 SİLAHLAR, EŞYALAR VE ÇATIŞMA HİLELERİ

Patlayıcı Mermiler : HIGHEX

HIGHEX Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

HOTHANDS Silahlar : TOOLUP

TOOLUP Can & Zırh Doldur : TURTLE

: TURTLE Ateşli Mermiler : INCENDIARY

INCENDIARY Paraşüt : SKYDIVE

SKYDIVE GTA 5 ÖZEL ARAÇ HİLELERİ

Deniz Uçağı : EXTINCT

EXTINCT Denizaltı : BUBBLES

BUBBLES Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

GRAND THEFT AUTO V (GTA 5) ŞİFRELERİ OYUNDA NASIL AKTİF EDİLİR?

Grand Theft Auto V hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri é tuşuna basarak açılan konsola giriyoruz. Hileleri doğru bir şekilde girdikten sonra hileler aktif olur.