GTA 4 (Gta IV) sistem gereksinimleri nelerdir? GTA 4 hangi bilgisayarlara yüklenir? GTA 4 en düşük sistem gereksinimleri kaçtır?

GTA'nın gölgede kalmış oyunu olarak değerlendirilen fakat çıktığı seneye göre çok üst düzey grafiklere sahip olan oyunu GTA 4'ün sistem gereksinimleri kaçtır merak ediliyor. Çoğu oyuncular GTA 5'i daha çok sevse de bazıları GTA 4 hayranıdır diyebiliriz. Peki, GTA 4 sistem gereksinimleri nedir? GTA 4 en düşük sistem gereksinimleri, ideal sistem gereksinimleri, maksimum sistem gereksinimleri kaçtır? GTA 4'ün sistem gereksinimi bilgileri yazımızda...

GTA serisinin en beğenilen oyunlarından birisi GTA IV 'tür. Peki GTA 4'ün sistem gereksinimleri kaçtır? GTA 4 laptopta oynanır mı? GTA 4 düşük özellikte çalışır mı? GTA 4 için yüksek performans bilgisayar mı gerekiyor? GTA 4 hangi bilgisayarlara yüklenir, hangilerine yüklenmez? GTA 4 en düşük ve en yüksek sistem gereksinimleri nelerdir? GTA 4 yüklemek için gerekli olan özellikler kaçtır?

GTA NEDİR? UZUN YAZILIŞI NASILDIR?

GTA ilk olarak 1997 yılında Grand Theft Auto isminde çıkmıştır. Daha sonradan birçok versiyonu çıkan GTA'nın en çok oynanan serisi Grand Theft Auto Vice City ve Grand Theft Auto San Andreas 'tır.

GTA'nın açılımı 'Grand Theft Auto' demektir. Türkçe karşılığı ise "Büyük otomobil hırsızlığı" olarak translate edilmektedir.

GTA gelmiş geçmiş en iyi oyun serileri arasında gösteriliyor. Kaldı ki çocukluğumuzda internet kafelerde oynanan en çok oyun bu olmuştu. Özellikle GTA Vice City ve GTA San Andreas en çok oynanan oyunlardan birisidir. Zamanla GTA 4 ve GTA 5 çıksa da yüksek performans grafik istediği için ülkemizde fazla oynanmamıştır. Lakin hemen hemen çoğu internet kafede Vice City ve San Andreas oynanmaktadır.

GTA 4 NEDİR?

2008 yılında çıkan GTA serisinin bir oyunudur. En beğenilen oyunlar arasında yer almaktadır. GTA 4, GTA serisinin 9. oyunudur. Serinin 10. oyunu ise GTA 5'tir. GTA 4 ilk olarak 29 Nisan 2008 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarında satışa sunuldu. Daha sonradan zamanla tüm dünyadaki ülkelere satıldı.

Şimdi sizler için GTA 4 sistem gereksinimi nedir onu anlatalım.

GTA 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

GTA 4 için sistem gereksinimleri kaçtır çok merak ediliyor. Şimdi minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir onları yazalım.

GTA 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- İşletim Sistemi : Windows XP, SP3 ya da Windows Vista SP1, Windows 7 veya daha üstü olabilir.

Windows XP, SP3 ya da Windows Vista SP1, Windows 7 veya daha üstü olabilir. - İşlemci : Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz

Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz - Bellek (RAM) : 1,5 GB RAM gerekli

1,5 GB RAM gerekli - Ekran Kartı : 256 MB Nvidia 7900, ATI X1900

256 MB Nvidia 7900, ATI X1900 - Depolama Alanı (Harddisk) : 18 GB boşta alan gerekli

GTA 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- İşletim Sistemi : Windows XP (SP3 olması gerekiyor) - Windows Vista (SP1 olmalı) - Windows 7 - Windows 8 - Windows 10

Windows XP (SP3 olması gerekiyor) - Windows Vista (SP1 olmalı) - Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 - İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.2GHZ - AMD Phenom X3 2.1 GHZ veya daha üstü

Intel Core 2 Duo 2.2GHZ - AMD Phenom X3 2.1 GHZ veya daha üstü - Bellek (RAM) : 2 GB RAM gereklidir. Bazı kaynaklara göre 4 GB Ram lazımdır.

2 GB RAM gereklidir. Bazı kaynaklara göre 4 GB Ram lazımdır. - Ekran Kartı : Nvidia GeForce 8600 - ATI Radeon HD 3870 veya daha üstü

Nvidia GeForce 8600 - ATI Radeon HD 3870 veya daha üstü - Depolama alanı : 18GB sabit disk alanı gereklidir.

GÜNCEL GTA 4 TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- İşletim Sistemi : Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 - (Windows Vista da olabilir)

Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 - (Windows Vista da olabilir) - İşlemci : Intel Core i3 64 Bit 3,0 GHz veya daha yukarısı

Intel Core i3 64 Bit 3,0 GHz veya daha yukarısı - Bellek (RAM) : 4 GB RAM veya daha üstü olursa da olabilir

4 GB RAM veya daha üstü olursa da olabilir - Ekran Kartı : 2 GB Nvidia GT 1030, ATI X1900

2 GB Nvidia GT 1030, ATI X1900 - Depolama Alanı (HDD) : 20 GB boş alan gereklidir.

GTA 4 LAPTOP BİLGİSAYARLARA YÜKLENİR Mİ?

Her oyunda olduğu gibi GTA IV oyunu da laptoplara yüklenebilir. Eğer kaliteli bir laptop bilgisayarınız varsa GTA 4'ü yükleyebilirsiniz.

GTA 4 KAÇ GB?

Oyunu yüklemek için minimum 18 GB boş alana ihtiyaç vardır.