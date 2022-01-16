GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 28'inci yıl dönümü münasebetiyle anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, merhum Sani Konukoğlu'nun girişimciliği, prensipleri ve ülke sanayisine kattığı değerlerle her zaman örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

Adnan Ünverdi, Gaziantep'te sanayinin temellerinin yeni atılmaya başladığı bir dönemde merhum Sani Konukoğlu'nun cesaret ve girişimciliği ile ülke sanayisinin gelişmesine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. Merhum Sani Konukoğlu'nun hem çalışmalarıyla hem de insani yönüyle gönüllere girmeyi başardığını dile getiren Ünverdi, "Gaziantep bugün bir sanayi kenti haline gelmiş ve ülkemizin 5. büyük ihracatçı kenti olmuşsa bunun temelinde, o dönemin tüm zorluklarına karşı merhum Sani Konukoğlu ve sanayici büyüklerimizin verdiği mücadele vardır. Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm sanayicilerimizi saygı ver rahmetle anıyorum" dedi.

Sani Konukoğlu'nun vizyonu ve ileri görüşlülüğünün altını çizen Adnan Ünverdi, "İmkanların kısıtlı, bilgiye ulaşmanın güç ve girişimciliğin zor olduğu 1950'li yıllarda merhum Sani Konukoğlu, şehrimizde el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmüş ve bunun gibi birçok yeniliğe öncülük etmiştir. O dönemin koşullarında temelini attığı yatırımlar büyümeye, ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmeye ve insanımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Merhum Sani Konukoğlu, sanayiciliği, hayırseverliği, eğitim ve sağlık alanında atmış olduğu adımlar ile herkesin takdirini toplamıştır. Sosyal hizmetleri nedeni ile Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görülmüştür. Bizler de kendilerinin yolunda yürümeye, en büyük miraslarından olan yenilikçi bakış açısı ile şehrimiz ve ülke sanayimizi her alanda ileri taşımaya, insan odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Gaziantep Sanayi Odamızın kurulmasına öncülük eden, odamızın kurucu başkanı ve ilk yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan merhum Sani Konukoğlu'nu aramızdan ayrılışının 28'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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