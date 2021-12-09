Grip nasıl geçer? Evde grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen bütün yiyecek ve içecekler

Günümüzde insanların sıklıkla yakanadığı bu rahatsızlık özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk kış aylarında olmaktadır. Grip virüsü özellikle bu geçiş dönemlerinde birçok kişinin şikayet ettiği bir durum haline gelmiştir. Hastanelere yüksek ateş, öksürük, ciddi derecede halsizlik gibi problemlerle başvuran insanlar için hazırladığımız bu haberimizde grip nasıl geçer? ve evde tüketimini arttıracağımız doğal besin kaynakları nelerdir? Gripte tat ve koku alamama nasıl geçer? Bebeklerde grip nasıl geçer?

GRİP NASIL GEÇER

Grip nasıl geçer, insanlar sık sık grip hastalığına yakalanmaktadır. Bu rahatsızlığın tedavisi bol bol dinlenmek ve sağlıklı beslenmekten geçer. Vücut direncinin kırılmaması gerekir. Her daima vücudu dinç tutmak ve güçlü olmak gerekir. Hastalığın geçmesi için yardımcı olacak bazı besinler bulunmaktadır.

Bunlar :

Et suyu

Tavuk çorbası

Sarımsak

Yoğurt

Vitaminler

Grip hastalığına yakalanmış insanlar bol bol sebze tüketmeliler. Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmalılar. Aynı zamanda meyve tüketiminde çok önemlidir. Bazı meyveler grip rahatsızlığına iyi gelen besinlerdir.

Bunlar :

Yapraklı yeşillikler

Brokoli

Karnabahar

Nane ve limon (aynı anda tüketilmeli)

Acı baharatlar

EVDE GRİP NASIL GEÇER

Evde gribin geçmesini sağlayan birçok yöntem bulunmaktadır. Doğal içerikli ürünler gribin geçmesinde önemli rol oynar. Evde hazırladığımız karışımlar sayesinde vücut direncimiz artar ve hastalığı kısa süre içinde atlatmış oluruz.Gribe karşı iyi gelen besinler vardır. Bu besinler şu şekilde sıralanabilir:

Portakal

Mandalina

Greyfurt

Tavuk çorbası

Paça çorbası

Zencefil

Limonlu çay

Ekinezya

Evde gripten kurtulmamızı sağlayan birçok doğal besin kaynakları vardır. Bol bol dinlenilmesi ve bedenin dinlenmesi durumunda kısa süre içinde bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür.

Grip

GRİPTE TAT VE KOKU ALAMAMA NASIL GEÇER

Gripte tat ve koku alamama birçok farklı sebebi olabilir. Hastalığı ağır geçiren bireyler tat ve koku alamazlar. Yedikleri ve içtikleri besinlerden tat ve koku alamayınca iştahsızlık ortaya çıkmış olur. Bu yüzden insanlar besin almayı reddeder ve vücut direnci düşer. Ama her ihtimale karşı kişi, yediklerine dikkat ettiği sürece hastalıktan kısa süre içinde kurtulmuş olur. Gripte tat ve koku zaman içerisinde eski haline gelmektedir. Biraz zaman alır fakat eski düzene geri döner. Bu rahatsızlık sabır isteyen bir süreç istemektedir. Hastalanan kişiler, organik ürünler tercih etmeliler. İnsanların koklama yeteneğinin çoğu hayvana nazaran çok zayıf olduğu bilinir. Sigara içenlerin zamanla koku körü olduğu araştırmacılar tarafından söylenmektedir. Grip hastalığına yakalanmışsa eğer sigaradan ve alkolden uzak durmalıyız. Eğer durulmaması takdirde hastalığın iyileşme süreci uzar. Koku ve tat alma bozukluklarının nedenlerinden biri de koronavirüs olabilir. Covid-19 pandemisinden etkilenen birçok kişide koku ve duyu kayıpları meydana gelmiştir. Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceği ihtimali de vardır. Buna sebep, en yakın hastaneye gidip test yapılmasını gerekmektedir. Hastalığınızın süresi boyunca bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

BEBEKLERDE GRİP NASIL GEÇER

Bebeklerin bünyeleri zayıf olduğu için hasta olmaya veya rahatsızlanmaya meyillidirler. Tedavilerini dikkatle yapılması gerekmektedir.Bebeklerde grip tedavisi oldukça kolaydır. Bir bebeğin her türlü ihtiyacını anne sütünden elde ettiğini herkes tafaından bilinmektedir. Bebeğin emzirmeye devam etmeniz bebeğin bağışıklık sistemini güçlendireceğinden dolayı kolayla virüslerle savaşacağı anlamına gelir. Fakat bebek hastayken, bebeğinizi mümkün olduğunca çok mikroptan korunması gerekmektedir. Bebeklerin grip yakalama ve sağlık problemleri yaşama riski daha yüksektir.

UYGULANMASI GEREKEN YÖNTEMLER

Ilık su ile duş alınması.

Bebeğin bol bol anne sütünden faydalanması.

Bulunduğu odayı sık sık havalandırılması.

Bebeğin iyi beslenmesini sağlanması.

Bol sıvı tüketimi

Eğer bebek ek gıda alıyorsa sulandırılmış elma suyu ve bitkisel çaylar verilmelidir.

Burun tıkanıklığı için beslenme ve uyku zamanından 15 dakika önce tuzlu burun damlalarının uygulanması gerekir. Bu sayede, bebeğin rahat nefes almasına yardımcı olacaktır.

Nemli ortam öksürüğe de iyi gelmektedir. Buhar makinesi ile bebeğin bulunduğu ortam nemlendirilmelidir.

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