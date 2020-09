Grip aşısı talebi, geçen yılı ikiye katladı Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların grip aşısına rağbet gösterdiğini söyledi. Ertekin,

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandığını söyledi. Ertekin, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 150 bin aşı yapıldığını, bu yılki talebin ise 3 milyona ulaştığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, önümüzdeki kış için grip ve zatürre aşıları talebinde büyük artış yaşanıyor. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Covid-19 öncesindeki normal sezonda da grip aşısı için talebin yüksek olduğunu söyledi. Ertekin, 'Bu sezona Covid-19 ile birlikte girdiğimizden daha da yüksek talep var. Ama aşılar elimize henüz ulaşmadı" dedi.

ZATÜRRE AŞISI PEYDERPEY GELİYOR

TALEP 3 MİLYONA ULAŞTI

SAĞLIK PERSONELİ VE AĞIR HASTALARA ÖNCELİK

ECZANELER İSİM SIRASI YAPIYOR

Zatürre aşıları için de talep olduğunu ifade eden Ertekin, "Bunları risk gruplarına göre tavsiye ediyoruz ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Zatürre aşıları peyderpey geliyor, ama grip aşılarının sevki henüz firmalardan depolara, onlardan da bize yapılmadı. Zatürre aşısı risk grubunda özellikle mecbur yapılması gerekir. Çünkü Covid-19'un vurduğu organlardan birisi akciğer" diye konuştu.Kronik, geçmişten gelen hastalıkları olanlara zatürre aşısının önerildiğini dile getiren Ertekin, grip aşısının biraz daha keyfi gibi olsa da bu yıl Covid-19 nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Ertekin, "Ama elimize gelmesini bekliyoruz, böyle bir sorun var. Firmanın verdiği rakamlara göre geçen sene 1 milyon 150 bin aşı yapılmış. Bir firma getiriyor, bu sene yine aynı markadan bekliyoruz ve 3 milyon talep olduğunu söylediler" dedi.Bu yılki 3 milyon üzerindeki talebin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'nın karşılayacağının belirtildiğini aktaran Ertekin, "Bakanlık, sağlık personelinin önceliği ve hastanelerdeki kronik durumdakilere müdahalede kullanacak. Geri kalan rakamın bize sevkini tahmin ediyoruz. Ama tam veriler bize aktarılmadı henüz. Şu an aşı yaptırmak isteyen beklemek zorunda. Ekim ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.Şu an grip aşısı talebinde bulunanların eczanelerde isim ve iletişim bilgileri ile sırayla not alındığını kaydeden Ertekin, 'Ancak hastaların acil ve öncelik durumu kesinlikle belirtiliyor. Diğeri önce yazdırmış olsa bile aşının öncelik durumu olan kişilere önce verileceğini söylüyoruz. Fiyatları geçen yıla göre aynı düzeyde. 70 lira düzeyinde ve çok artış yok. Zatürre aşıları da 70-350 lira arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: DHA