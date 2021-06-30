GreedFall İçin PlayStation 5 Güncellemesi Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GreedFall İçin PlayStation 5 Güncellemesi Yayınlandı

GreedFall İçin PlayStation 5 Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

GreedFall PlayStation 5 sürümü artık PlayStation Store'da mevcut. Oyunu daha önce satın alanlar ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek.

GreedFall PlayStation 5 sürümü artık PlayStation Store'da . Oyunu daha önce satın alanlar ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek. Maalesef PlayStation Plus sürümü sahipleri yükseltme yapamayacak.

  • GreedFall

GreedFall Nasıl Oyun?

Oyun, güçlü aksiyon unsurlarına sahip bir RPG oyunu. Oyun, portföyünde The Technomancer veya Bound by Flame gibi oyunlar bulunan Spiders stüdyosu tarafından geliştirildi ve oyunun yayıncılığı Focus Home Interactive tarafından yapıldı.

Oyun bizi 17. yüzyıl için stilize edilmiş fantastik bir evrene yolculuğa çıkarıyor. Aşırı kalabalık ve kirli Eski Dünya, Malichor olarak bilinen gizemli bir veba tarafından yok edildi. Şehir sakinleri, Yeni Dünya'da, yani yerli halkı doğayla uyum içinde yaşadığı iddia edilen hazineler ve diğer sırlarla dolu Teer Fradee adasında kurtarılma şansı yakaladı. Conquistadors adaya daha fazla yayılıp yerleştikçe, onlarla yerliler arasındaki ilişki giderek gerginleşmeye başladı.

  • GreedFall Oyun İçi Görsel

Oyun sırasında asıl görevi Eski Dünya'yı yok eden bir hastalığa çare bulmak olan kahramanı oynuyoruz. Macera sırasında, yerli halkı ya da sömürgecileri çok fazla tehlikeye atmamak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Verdiğimiz kararlar sadece adadaki gücün dağılımını değil, aynı zamanda tarihimizin nasıl geliştiğini de etkileyecek.

GreedFall oyunu, cinsiyet seçimi ve birkaç temel özellik dahil olmak üzere karakter oluşturma süreciyle başlıyor. Yaratıcılar, herhangi bir sınıfa bölünmeden kahramanı geliştirme sistemi tercih etmiş. Oyuncunun, kahramanı bireysel oyun tarzına göre ayarlamasına izin veren yüzden fazla beceri mevcut.

ise oyunun gelişmiş sürümü. Paketin bir parçası olarak, PlayStation 5 için grafik iyileştirmelerine ek olarak yeni bir ek paket olan The de Vespe Conspiracy de yayınladı.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GreedFall İçin PlayStation 5 Güncellemesi Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 19:32:33. #1.14#

title