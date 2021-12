GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

SamsungGalaxy ana sponsorluğunda Gq Türkiye Men Of The Year 2021 heyecanı başlıyor. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne &gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıylahayata yenilik katanisimlere ödülleri 16 Aralık tarihinde törenle takdim edilecek.Her sene Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype'ı, Yılın Yükselen TV Yıldızı, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yıldızı, Yılın Oyuncusu ve Yılın Kadını'nınbelirlendiği ödüller, bu sene ilk kez sadece törende açıklanacak. Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yapacağı gecede "Sınırsızlık", "Zamansızlık", " Eşitlik ", "İlham" ve "Yenilikçilik"özel kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl fiziki olarak düzenlenecek GQ Türkiye Men Of The Year 2021ödül töreni, 16 Aralık Perşembe günü Galataport İstanbul'da gerçekleşecek. Törenden, afterparty'ye gecenin tüm detayları,GQ Türkiye dijital platformları ve PUHU TV'den canlı olarak yayınlanacak. GQ Türkiye Men Of The Year bu sene SamsungGalaxy ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Gecenin diğer destekçileri ise TagHeuer,Lexus,Eleventy,Kempinski The Dome Belek,Bitçi,Piguet,Luccaolacak ve ödül törenine mekan sponsoruGalataportİstanbul ev sahipliği yapacak.