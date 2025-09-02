Gözleri KaraDeniz konusu ne?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in büyüleyici doğasını arka plana alarak İstanbul'un gizemli ve karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir yolculuğu ekrana taşıyor. Hem görsel zenginliği hem de duygu yüklü hikâyesiyle dikkat çeken dizi, seyirciyi farklı duygular arasında akıcı bir serüvene davet ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Çocukluğunu Rize'de geçiren Azil, anne bildiği Sabriye ve sonradan öz babaannesi olduğunu öğreneceği Asiye Ana'nın yanında büyümüştür. Babasız kalmasına rağmen denizle kurduğu bağ sayesinde kendini hiçbir zaman yalnız hissetmemiştir.

Özge Yağız / Güneş Aydınay

Bir aşkın meyvesi olan Güneş, anne ve babasını kardeşi Yunus'la birlikte geçirdiği trafik kazasında kaybeder. Teyzesi Nermin'in yanında büyüyerek avukat olur. Kardeşine annelik yaparken bir yandan Mehmet'in sevgilisi ve ailenin gelini olmuştur; fakat hiçbir zaman kendi kimliğini tam anlamıyla bulamamıştır.

Mehmet Özgür / Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün oğlu olan Osman, babasının İstanbul'da başka bir kadınla yaşadığı ilişki yüzünden sarsılır. Bu durum onun hayatını kökten değiştirir ve annesinin asla görmek istemediği birine dönüşmesine yol açar.

Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Karadeniz'in güçlü kadınlarından biri olan Asiye, Lütfü ile âşık olmadan evlenmiş, ancak yıllarca ona bağlı kalmıştır. Osman adında bir oğulları olmuştur. Lütfü'nün İstanbul'da başka birine tutulmasıyla Asiye'nin hayatı bambaşka bir hâl almıştır.

Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin göz bebeği olan Mehmet, babası Osman'ın mesafeli tavırlarıyla büyümüştür. Çocukluk arkadaşı Güneş ile hep yan yana anılmış, herkes onların evleneceğini düşünmüştür. Fakat bu konu hiçbir zaman açıkça konuşulmamıştır.

Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Rize'de eğitimini tamamlayan Nermin, İstanbul hayalleri kurarken kendini farklı bir hayatın içinde bulmuştur. Kardeşi Nilgün ile paylaştığı düşler zamanla bambaşka bir yöne evrilmiştir.

Erol Babaoğlu / Sado

Önce Nermin'in babası Muzaffer'in yanında işe başlayan Sado, zamanla ailenin en güvendiği adam ve tetikçisi hâline gelmiştir.

Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Lütfü ile Gülfem'in kızı olan Havva, Osman'ın üvey kardeşidir. Babasının iş çevresinden Sado'ya gönlünü kaptırmıştır.

Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in kardeşten öte gördüğü en yakın dostudur. Çocukluklarından itibaren ayrılmamış, hayatın her aşamasında Azil'in yanında olmuştur.

Osman Albayrak / Kınalı

Bir yangında ailesini kaybetmiş, bedeninde bu felaketin izlerini taşımaktadır. Osman ile hapiste tanışmış ve ona sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Nermin'in erkek kardeşi olan Haki, ailesini kaybettikten sonra ablasıyla yaşamıştır. Finans ve matematik zekâsıyla aile işinde önemli bir konuma gelmiştir.

Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in kızı olan Fatoş, babasına hayran ama annesine mesafelidir. Mizahi ve alaycı tavırlarını bir tür savunma mekanizması olarak kullanır.

Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hırslı bir yapıya sahip olan Ayla, Maçarilerin evine çalışmak bahanesiyle girer. Önce Mehmet'e ardından Haki'ye yönelerek planlarını hayata geçirmeye çalışır.

Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in şoförü, sırdaşı, antrenörü ve en yakınıdır. Ailenin desteklediği ancak mesafeli yaklaştığı biridir.

Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi Yunus, anne ve babasını kaybetmiştir. Mehmet'ten aldığı böbrek nakli sonrası onun bazı özelliklerini taşımaya başlamış, sert ve güçlü görünmeye çabalamıştır.

GÖZLERİ KARADENİZ UYARLAMA MI?

Gözleri KaraDeniz, herhangi bir kitaba ya da daha önceki bir yapıma dayanmıyor. Dizi, tamamen özgün bir senaryo ile kurgulanmış ve kendi dünyasını izleyiciye sunmayı hedefliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, Karadeniz'in büyüleyici doğasıyla ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başladı. Bölgenin doğal güzelliklerini ekrana taşıyan sahnelerin ardından, set ekibi İstanbul'un farklı mekanlarında çekimlere devam etti.

GÖZLER KARADENİZ KONUSU NE?

Yeni dizi Gözleri KaraDeniz, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu ve sürükleyici bir hikâyeyi merkeze alıyor.

Asi Karadeniz sularında büyüyen Azil, bir gün geçmişine dair gizli kalmış tüm gerçeklerle yüzleşir. Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçarilerin kayıp varisi olduğunu öğrenen Azil, annesi yerine koyduğu kadının ölümünün ardından İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Bu yolculuk onu hem öz kardeşiyle hesaplaşmaya hem de kalbini yakan yasak bir aşkla karşı karşıya getirir. İhanet, güç oyunları ve entrikalarla örülü bu dünyada Azil'in mücadelesi yalnızca cesaretiyle değil, vicdanıyla da sınanacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın paylaştığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Dizi, yalnızca hikâyesiyle değil; Karadeniz'in kültürü, müziği, doğası ve duygusal yoğunluğuyla da dikkat çekiyor.