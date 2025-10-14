Gözleri KaraDeniz CANLI izleme linki var mı, Gözleri KaraDeniz 7. bölüm ATV izle!

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapım, daha ilk sahnelerden itibaren seyircilerini yoğun bir duygusal atmosferin içine çekiyor. Her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan dizi, takipçilerini yeniden ekran başına toplamaya hazırlanıyor. "Gözleri KaraDeniz 7. bölüm canlı izle" aramaları hız kazanırken, sosyal medyada da canlı yayın bağlantısı en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından tüm aile yeniden Rize'de bir araya gelir. Güneş'in yaşam mücadelesi, Mehmet ile Azil arasında yeni bir fırtınanın kopmasına neden olur. Kazanın sorumlusunun Mehmet olduğunu öğrenen Osman, bir kez daha ondan aileden uzak durmasını ister. Bu gelişmelerin ardından hem ailesinden hem de Güneş'ten kopan Mehmet, artık daha karanlık bir yola girmiştir. İntikam planlarını hayata geçirmek için Nermin'in yardımına ihtiyaç duyar.

Bir yanda Ayla'nın tehditleri, diğer yanda Güneş'e duyduğu öfke arasında kalan Nermin, oğluna destek olmak için tehlikeli bir karar verir. Ailenin başına geçen Azil'in vereceği yeni karar ise Maçari ailesini büyük bir dönüm noktasına sürükleyecektir. Güneş ve Azil arasındaki aşk, alınan bu kararın gölgesinde ağır bir sınavla karşı karşıya kalır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında adeta deprem etkisi yaratır. Bu durum karşısında öfkesine yenilen Nermin, elindeki son kozu kullanmaktan çekinmez ve gizli fotoğrafları aile bireyleriyle paylaşır. Osman, yaşananları hem Azil'den hem de Güneş'ten dinleyerek kararını verirken, ikili bir kez daha kaderin onları ayırdığı gerçeğiyle yüzleşir.

Aileden dışlanan Mehmet ise artık herkesin hedefi hâline gelmiştir. Suikast tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mehmet, çaresizlik içinde yeni hamlesini planlamaya çalışır. Bu sırada yaşananlardan yıpranan Güneş, bir süre şehirden uzaklaşma kararı alır. Ancak İstanbul'dan kaçmak isterken kendini hiç beklemediği bir olaylar zincirinin içinde bulur ve kurtuluşu Azil'in yardımında arar.

GÖZLERİ KARADENİZ CANLI YAYIN

Duygusal atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Gözleri Karadeniz", her hafta Salı akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen hayranlar, ATV'nin resmi yayın kanallarından ve dijital platformlarından yapımı canlı olarak izleyebiliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

"Gözleri Karadeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir dram hikâyesini anlatıyor. Denizle iç içe bir yaşam süren Azil, annesi sandığı kadının ölümünden sonra geçmişinin peşine düşer. Bu arayış onu, Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Maçari ailesinin kayıp varisi olduğu gerçeğiyle yüzleştirir.

Ancak bu gerçek, hem ailesiyle hem de kaderle büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirir. Aşk, ihanet, güç savaşı ve vicdan arasında sıkışan Azil'in en büyük mücadelesi, kendi kalbini susturmak olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide;

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimler yer alıyor.

Yapım, sadece güçlü senaryosuyla değil; Karadeniz'in özgün kültürü, doğası, müzikleri ve horon geleneğiyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'nin kıyılarında büyüyen Azil, annesi sandığı Sabriye ve babaannesi Asiye Ana tarafından yetiştirilmiştir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'a hem ablalık hem annelik yapmaktadır. Avukat olan Güneş, Mehmet'in sevgilisidir.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari

Ailesinin sırlarıyla yoğrulmuş, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan güçlü bir ailenin reisidir.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, güçlü bir Karadeniz kadınıdır. Oğlunu kendi değerleriyle büyütmüştür.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözdesi, Güneş'in ise çocukluk aşkıdır.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

İstanbul'da yeni bir hayat kurma hayaliyle Maçari ailesine dâhil olmuş, ancak hırslarının esiri olmuştur.

• Erol Babaoğlu / Sado

Nermin'in babasının yanında çalışırken ailenin güvenilir adamı hâline gelmiştir.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, gizlice Sado'ya gönül vermiştir.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in çocukluk arkadaşı ve en sadık dostudur.

• Osman Albayrak / Kınalı

Yangında ailesini kaybettikten sonra Osman'la cezaevinde tanışmış, ona bağlılığını kanıtlamıştır.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Finans alanındaki bilgisiyle ailenin işlerini yönlendiren zeki bir karakterdir.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Babası Osman'a hayran, annesiyle arasına mesafe koymuş bir genç kadındır.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Kendi hayatını değiştirme hırsıyla Maçari ailesine adım atan azimli bir kadındır.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in en yakın dostu ve sırdaşıdır.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi olan Yunus, geçirdiği kazadan sonra Mehmet'in böbreğini almıştır. Bu bağ, iki karakterin kaderini beklenmedik şekilde birleştirir.