Gözleri KaraDeniz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ile Orkun Çatak'ın birlikte yönettiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici manzaralarından başlayıp İstanbul'un sert ve karanlık sokaklarına uzanan dramatik bir hikâyeyi konu ediyor. Tüm bu etkileyici atmosferin ortasında izleyicilerin aklındaki meraklı soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından aile bir kez daha Rize'de bir araya gelir. Güneş'in yaşam mücadelesi, Mehmet ile Azil'i yeniden karşı karşıya getirir. Kazanın ardındaki gerçeği öğrenen Osman, oğluna bir kez daha aileden uzak durması gerektiğini söyler. Bu durum Mehmet'in içindeki hırsı daha da körükler. Artık hem ailesinden hem de Güneş'ten uzak kalan Mehmet, intikam planlarını hayata geçirmek için Nermin'in yardımını ister.

Öte yandan, Ayla'nın tehditleri ve Güneş'e duyduğu öfke nedeniyle kontrolünü kaybeden Nermin, oğluna yardım edebilmek için bazı fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalır. Ailenin başına geçen Azil'in aldığı kararlar ise Maçari ailesini büyük bir yol ayrımına sürükler. Güneş ve Azil arasındaki aşk, bu kararların ardından sarsılırken, ikili zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil'in aile liderliğini üstlenmesi Maçari konağında adeta bomba etkisi yaratmıştır. Bu gelişmeyle deliye dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve gizli fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Güneş ve Azil, yaşananların ardından Osman'ın vereceği kararı beklerken birbirlerine duydukları ama yaşayamadıkları aşkın imkânsızlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Aileden dışlanan Mehmet, artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Tehlike her köşede onu beklerken, bir yandan hayatta kalmanın bir yolunu arar. Güneş ise yaşanan gerilimlerden uzaklaşmak için kısa süreliğine şehir dışına çıkmaya karar verir. Ancak bu karar, onu hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükler. Geri dönülmez sonuçların eşiğinde kalan Güneş, kurtuluşu yeniden Azil'de bulacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından başlayarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir hikâyeyi konu alıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi sandığı Sabriye'nin ölümüyle sarsılan Azil, geçmişinin izini sürmek için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle yüzleşmeye hem de imkânsız bir aşkın ortasına sürükler. Entrika, ihanet ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi ise kalbiyle vicdanı arasında olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara; Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Yapım, güçlü senaryosunun yanı sıra Karadeniz kültürünü, doğasını, müziklerini ve horon sahnelerini yansıtarak seyirciden tam not alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Karadeniz'in eşsiz güzellikleriyle ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başladı. Sisli dağlar ve yemyeşil vadilerle çevrili sahneler, dizinin atmosferine derinlik katarken; hikâyenin şehir bölümleri için çekimlere İstanbul'da devam ediliyor.

Bu iki farklı coğrafya, yapımın hem görsel hem duygusal tonunu zenginleştiriyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümler, ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformlarında da yayınlanıyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir kitaptan ya da hikâyeden uyarlanmadı; tamamen özgün bir senaryoya sahip.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 8. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.