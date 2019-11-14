Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı

14.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:01

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl, olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı darp edip tehdit ettikleri gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları biten Şaban Vatan ve diğer üç kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

"YARGIYA ZARAR VERECEK DURUMLARIN İÇERİSİNDE BULUNMAM"

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatır mısın?' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl, olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı darp edip tehdit ettikleri gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Olay, Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. isimli kişinin yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. "Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini" geldiği ihbarını alan polisler yapılan araştırma sonucu seslerin Şaban Vatan'a ait olduğu öğrenilen atölyeden geldiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili ifade veren Mürsel Küçükal'ı, Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl'ın atölyeye kapattığı ve darp ettiği tespit edildi. Küçükal'ın şikayeti sonrası olaya karışan Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Zeki Kızıl ve Tuba Demir, sabah saatlerinde Eynesil ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, mağdur Mürsel Küçükal'ın alınan ilk ifadesinde, tanımadığı ince uzun boylu kadın bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü ve şahısların Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediğini söyleyerek zorla süründürüldüğünü kaydetti. Küçükal, daha sonrasında Şaban Vatan ve yanında bulanan Canan Coşkun, Kazım Kızıl ile Tuba Demir'in pimapen atölyesine kendisini soktuklarını tehdit ve göz dağında bulunduklarını ifade etti.

Küçükal'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Nisan 2018 günü Rabia Naz Vatan'ın evinin önünde ağır yaralı şekilde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan'ın iddiasına göre 11 yaşındaki kızı Rabia Naz'a bir araç çapmış ve daha sonra evin önüne bırakıldığını belirtilmişti.

TBMM tarafından kurulan 12 kişilik komisyon üyesi geçtiğimiz Cuma günü Eynesil ilçesine gelerek Vatan ailesini ziyaret edip olayla ilgili toplamda 14 kişiyi dinledi.