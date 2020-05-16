Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Sedat Peker'i tehdit eden ve "Hijyen" operasyonunda gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ve diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

16.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:32

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak "Hijyen" operasyonu düzenlendi. Sosyal medya üzerinden suç örgütü elebaşları ve üyelerinin birbirini ölümle tehdit etmesi üzerine operasyon düzenlenen iller arasında İstanbul'da yer aldı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALIMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı gerçekleşen baskında aralarında Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.'yi İstanbul'da "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'u ise Mersin'de gözaltına almıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mersin'de olan Akkuş ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade verdi. Şüphelilerin 4'ünün de Adli Kontrol hükmü uygulanarak serbest kaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNİZ AKKUŞ ESKİ POLİS

Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu. Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 KİŞİLİK HARAÇ ÇETESİ KURDU

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı.

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncel Manşet

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