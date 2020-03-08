Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonunun da katkılarıyla "Bisiklet Turu" düzenlendi.

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonunun da katkılarıyla "Bisiklet Turu" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, Mevlana Meydanı'nda başlayan etkinlikte, glokomun (göz tansiyonu) dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Glokomun dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kişiyi etkilediğini belirten Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Glokom, geri dönüşümsüz görme kaybına yol açan önemli, toplumsal bir sağlık sorunudur. Hastalığın en önemli özelliği, hastaların büyük bir bölümünde sinsi seyretmesi ve geç tanı konulmasıdır. Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon glokom hastası olmasına rağmen tanı konan hasta sayısı bu rakamın ancak dörtte biri kadardır. Elbette glokom tedavi edilebilir ve körlüğü önlenebilir bir hastalıktır. Ancak belirti vermeksizin seyreden bu hastalığın erken tanınması çok önemlidir. Bu da toplumda glokoma karşı duyarlılığın arttırılması ile mümkündür. Bu amaçla tüm dünyada yılda bir hafta 'Dünya Glokom Haftası' olarak ayrılmakta ve bu haftada glokom hastalığına karşı toplumsal farkındalık yaratmak ve hastalık bilincini arttırabilmek amaçlı çalışmalar yapılmaktadır."

Dünya Glokom Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Bozkurt ise özellikle 40 yaş üzerindeki herkese, düzenli olarak göz doktoruna gitmesini, göz içi basınçlarını ölçtürmesini ve şüpheli durumlarda ileri tetkikler yaptırmasını önerdi.

Bozkurt, Dünya Glokom Haftası'nda Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Okudan ile Konya'daki göz hekimleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı bir bisiklet etkinliği planladıklarını belirterek, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da projemizi yönlendirmesi, Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın tam desteği, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğünün de katılımıyla organizasyon, beklentimizin çok üzerine gerçekleşti. Oldukça yoğun katılım var."

Vali Cüneyit Orhan Toprak da düzenlenen etkinliğin çok güzel bir amaca hizmet ettiğini ve insanların rahatsızlık yaşamadan önce belirli zamanlarda muayene olarak glokom için önlem alabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından alanda toplanan bisikletliler, glokom konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Mevlana Meydanı'nda başlayıp Valilik, Alaaddin, Kültür Park, Adalhan ve Anıt güzergahında devam etkinlik, Eski Stadyum'da son buldu.

Etkinliğe, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Okudan, öğretim üyeleri ve çok sayıda bisikletçi katıldı.

Kaynak: AA