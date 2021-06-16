Göz alıcı mor renkli tarlalar "Tekirdağ Lavanta Günleri"nde ziyaretçilerini ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göz alıcı mor renkli tarlalar "Tekirdağ Lavanta Günleri"nde ziyaretçilerini ağırlayacak

Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Günleri" kapsamında mor renkli tarlalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Günleri" kapsamında mor renkli tarlalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle 2 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ Lavanta Günleri'nin Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini söyledi.

Trakya'da en fazla lavanta tarlası bulunan ilin Tekirdağ olduğunu belirten Hacıoğlu, "Kentte 1200 dekar alanda lavanta üretiliyor. Lavantanın tarımsal anlamda önemi büyük ama turizm açısından da kente çok büyük katkısı var. Mor renkli tarlalar özellikle foto safari tutkunlarını ve vatandaşları kente çekiyor. İstanbul'un yanı başındaki kentimizde neredeyse bütün ilçelerimizde lavanta tarlası mevcut. Bunların çoğu da foto safari tutkunları için düzenlenmiş durumda. İstanbul'a yakınlığı ve bahçelerin harika donanımı ziyaretçileri buraya çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçileri büyülediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Lavanta konusunda daha da çok farkındalık oluşturmak için 18-19 Haziran'da mor renkli bu güzellikleri herkesin görmesi için Tekirdağ Lavanta Günleri düzenliyoruz. Burada halk oyunları gösterileri, kitap okuma, plates etkinlikleri, müzik organizasyonları ve fotoğraf çekimleri gibi etkinlikler olacak.

Aynı zamanda vatandaşlarımız lavantadan yapılan ürünleri de burada bulabilecek. Bu güzellikleri bütün kente ve ülkeye göstermek istiyoruz. Salgın stresini atmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz."

Kente lavantaların çiçek açmasıyla tarlalarda görsel şölen yaşandığını dile getiren Hacıoğlu, herkesi etkinliğe davet etti.

Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak
Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak
Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak
Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bergen Emel Sayın Hande Erçel
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göz alıcı mor renkli tarlalar "Tekirdağ Lavanta Günleri"nde ziyaretçilerini ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:41:00. #1.16#

title