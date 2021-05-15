Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor
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Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN - Haberler | Güncel

Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor Sivas'ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan 'Deve kayası' görünümü ile dikkat çektiği kadar neden olduğu batıl inançla, çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu Sivas'ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan 'Deve kayası'...

Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor

Sivas'ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan 'Deve kayası' görünümü ile dikkat çektiği kadar neden olduğu batıl inançla, çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan 'Deve kayası' görünümü ile dikkat çektiği kadar neden olduğu batıl inançla, çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıpınar köyündeki 'Deve kayası' görünümüyle olduğu kadar ziyaret nedeniyle de dikkat çekiyor. Asırlardır çocuğu olmayan çiftler kayanın yanın yanına gidip, ellerine aldıkları taşları kayanın üzerindeki oyuklara atmaya çalışıyor. Atılan ufak taşlar oyukta kalırsa bu sayede çocuklarının olacağına inanarak adakta bulunuyorlar. Kesilen adaklar pişirilerek çevredeki vatandaşlara dağıtılıyor. Öte yandan kayanın yüzeyinde bulunan insan kafasına benzeyen silüet ise dikkat çekiyor. Köy sakinlerinden Halife Şimşek çocuğu olmayanların bu kayayı ziyaret ettiğini belirtti.

Görüntüsüyle deveyi andırıyor

Şimşek, kayanın deveye benzediği için deve kayası olarak adlandırıldığını belirterek, "Bulunduğumuz yer, gezi alanı gurbetçilerimiz buraya pikniğe gelirler. Piknik yaparken çocuğu olmayan gelinler buraya taş atar. Taş tutarsa çocuğumuz olacak diye adak adarlar. Koyun ya da horoz keserek kan akıtırlar. Bizlerde gelir yeriz keseleriniz dolu olsun inşallah olur deriz. Taşın ismi deve taşı olarak anılır. Düz alanda tek başına duran bir taştır. İnsan kafasına benzeyen bir görüntüsü var. Birde dikkatli bakınca deveye benzeyen bir tarafı var. Gurbetçiler buraya gelip yürüyüş ve piknik yaparlar. Çocuğu olmayanlar buraya taş atarlar. Kayanın yüzeyinde yuvaya benzeyen yerler vardır. Taş orayı tutarsa çocuğumuz olacak diye sevinerek giderler ve kurban adarlar" dedi.

Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor
Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor
Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor
Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN

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