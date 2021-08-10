Görme engelli Süleyman, azmi ile görenlere örnek oluyor

Görme engelli Süleyman, azmi ile görenlere örnek oluyor Diyarbakır'da görme engelli Süleyman Acar'ın azmi görenlerin takdirini kazanıyor.

Görme engelli Süleyman, azmi ile görenlere örnek oluyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görme engelli Süleyman Acar'ın azmi görenlerin takdirini kazanıyor. Yıllar boyunca seyyar satıcı olarak kitap satan Acar, şimdi kendisine tahsis edilen kulübede kitap satarak geçimini sağlarken, kendisi gibi engelli olanlara da çağrı yaparak, "Benim gibi engelli olanlara çağrım. Hiçbir zaman engellerini kullandırmasınlar" dedi.

Diyarbakır'da doğuştan görme engelli olan Süleyman Acar'ın azmi görenlerin takdirini kazanıyor. Genetik hastalıktan dolayı her iki gözü görmeyen ve zamanla kulakları da duymayan Acar, Yenişehir İlçesi Sanat Sokağı'nda kitap satarak geçimini sağlıyor. Yıllarca kitapları sırtında taşıyarak ve seyyar satıcı olarak kitap Satan Süleyman Acar, "Anadan doğma görme engelliyim, 2011 yılından sonra kulaklarımı kaybettim. Genetik bir hastalıktan kaynaklı olarak 10 yıldır işitme cihazı kullanarak insanları duyabiliyorum. Kitap satıyorum ama kitap satmanın dışından bir uğraşım daha var. Türküler söyleyerek zaman geçiriyorum. Kitapları yayın evlerinden ve sosyal medya üzerinden yazarlara ulaşarak alıyorum" dedi.

Kaymakam Beşikçi'ye teşekkür etti

Kendisine tahsis edilen kulübede kitap satarak geçimini sağlayan Acar, "Daha önce 2014 - 2017 yılları arasından kitapları sırtımdan gezdirerek satıyordum. 2017 yılında ise Dağkapı meydanında bir bank üzerine kitapları sererek satıyordum. Aradan bir yıl geçtikten sonra dönemim Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla tarafından bana bir kulübe verildi. Bana verilen kulübede zaman zaman kitaplarım çalınıyordu ve zaman zamanda bazı kişilerin hakaretlerine ve dalga geçmelerine maruz kalıyordum. Ama hiçbir şekilde vazgeçmedim. Şuanda bulunduğumuz Sanat Sokağı'nın tadilatı nedeniyle kulübem geçici olarak kaldırıldı. Allah ondan bin kere razı olsun. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi'ye giderek durumu izah ettim. Bana dedi ki; 'kardeşim sen içini rahat tut, Allah'ın izniyle biz seni mağdur etmeyeceğiz ve sen bize emanetsin. Seni üzmek ve incitmek emanete ihanettir' dedi. Aradan geçen kısa bir zamanda sözünü tuttu, Allah razı olsun. Bana şuanda bulunduğum kulübeyi verdi" diye konuştu.

"Hiçbir zaman engellerini kullandırmasınlar"

Kitap satarak kazandığı paranın bir kısmını kitap diğer kısmını da kendi ihtiyaçları için harcadığını belirten Acar, "Burada kazandığım parayı kuruşu kuruşuna kendi ihtiyaçlarıma harcıyorum. Pek o kadar da para kazanıyorum denilemez. İki günde bir kitap ya satılır yada satılmaz. Benim gibi engelli olanlara çağrım. Hiçbir zaman engellerini kullandırmasınlar" şeklinde konuştu.

Aşı olmayanları 'aşı olun' çağrısında bulundu

Korona virüs pandemisini yenmenin tek yolunun aşı olduğu bugünlerde aşı olmayanlara da çağrıda bulunan Acar şunları söyledi:

"Bazı kesimler tarafından insanların kafası dolduruluyor, 'aşı olmayın aşı olmayın' diyerek. Ama şuanda aşıdan başka bir çarede görünmüyor. Aşıdan başka bir çare olmadığından dolayı ben herkese aşı olmayı öneriyorum. En azından elimizden geleni yaptık deriz".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak