Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
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Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti

Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de müzik yapan İranlı görme engelli sokak sanatçıları, evde kendi imkanlarıyla öğrendikleri Türkçe şarkıları seslendirerek vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

Eskişehir'de müzik yapan İranlı görme engelli sokak sanatçıları, evde kendi imkanlarıyla öğrendikleri Türkçe şarkıları seslendirerek vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

Eskişehir'in en işlek yerlerinden Adalar mevkiinde, Porsuk Çayı kenarında birçok sokak müzisyeni gün boyu vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatıyor. Bu sokak müzisyenlerinden 4 kişilik İranlı görme engelli grup ise söyledikleri Türkçe şarkılarla çevredeki insanların dikkatini çekiyor. Grubun akordeon çalan üyesi Mahdi Saadet, görme engelli olmalarının yanı sıra İranlı olup Türkçe şarkılar seslendirmelerinin çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Sezen Aksu şarkılarından İbrahim Tatlıses türkülerine, İzmir Marşı'ndan Leylim Ley'e birçok Türkçe şarkıyı seslendirebilen İranlı görme engelli sokak sanatçıları, Türkiye'de müziğe gösterilen ilgiye hayran kaldıklarını anlattı.

"Sanat ve müzik Türkiye'de çok güzel tepkiler alıyor"

İran'dan Türkiye'ye 2 buçuk yıl önce geldiklerini ve grubu oluşturan 4 kişi birlikte aynı evde kaldıklarını söyleyen sanatçı Mahdi Saadet, yaptıkları müziğin İran'da hoş karşılanmadığını, Türkiye'de ise insanlardan güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Doğuştan görme engelli olduklarını söyleyen Saadet, "İran'dan geldik, 2 buçuk yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de insanlar bizi çok seviyor, sanat ve müzik burada çok güzel tepkiler alıyor. İran'da insanlar bu durumu hoş karşılamıyorlardı. Dördümüz de mülteciyiz. Doğuştan görme engelliyiz" ifadelerini kullandı.

25 Türkçe şarkıyı seslendirebiliyorlar

Türkçe şarkılar seslendirerek vatandaşların ilgisini çeken görme engelli grubun Türkçeyi konuşabilen tek üyesi Mahdi Saadet, asıl mesleğinin bilgisayar programcılığı olduğunu ve görme engelliler için program geliştirdiğini belirtti. 10 yaşından beri müzikle ilgilenen ve beş ayrı enstrüman çalabildiğini aktaran Saadet, Türkçe şarkılara olan meraklarının İran'da başladığını anlattı. Türkiye'ye geldikten sonra 3 ay içerisinde sürekli tekrar ederek internetten 25 farklı Türkçe şarkı öğrendiklerini söyleyen görme engelli sanatçı, "3 ayda 25 Türkçe şarkı öğrendik hem çalıyoruz hem söylüyoruz. 'İzmir Marşı, Mavi mavi, Unutma ki dünya fani, Sezen Aksu'dan Uçurum, Mahsun'dan Belalım, Sen benden gittin gideli' gibi birçok şarkıyı biliyoruz. En sevdiğim şarkıcı İbrahim Tatlıses ve ondan da Leylim Ley ile Mavi Mavi'yi biliyorum. İran'da da İbrahim Tatlıses çok seviliyor, dinleniyor. Benim işim şarkı değil, asıl işim görme engelliler için bilgisayar programı yapmak ancak 10 yaşımdan beri müzikle ilgileniyorum. Org, flüt, keman, gitar ve akordeon çalabiliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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