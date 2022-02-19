Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi - Haberler
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Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi

Ordu'da görme engelli bir kişi, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da görme engelli bir kişi, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'nde H.E isimli sürücü 26 NG 052 plakalı minibüs ile geriye doğru manevra yaparken tek gözünden görme engelli olan 57 yaşındaki Haydar Yıldırım'a çarptı. Aracın altında kalan Haydar Yıldırım'ın yardımına önce çevredekiler sonra ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Aracın altında kalan Yıldırım bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Yıldırımın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü H.E ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Uğur Kahyaoğlu/İHA)

Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi

Görme engelli şahıs geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Haydar Yıldırım, Görme Engelli, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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