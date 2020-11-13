Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali
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Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali

13.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:24
Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali

SAMSUN'da, Altı Nokta Körler Derneği'nin Türkiye'deki iki kadın şube başkanından Aynur Yiğit (49), kendisi gibi görme engellilerin haklarını savunup, katkı sağlamak için 12 yıldır mücadele ediyor.

SAMSUN'da, Altı Nokta Körler Derneği'nin Türkiye'deki iki kadın şube başkanından Aynur Yiğit (49), kendisi gibi görme engellilerin haklarını savunup, katkı sağlamak için 12 yıldır mücadele ediyor. En büyük hayalinin kentte görme engelliler için okul yapılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yiğit, "Kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. Kadınlar daha çok çalışıyor, kendini veriyor" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanlığı'nı 12 yıldır yürüten Aynur Yiğit, kendisi gibi görme engelli olanların haklarını savunmak ve hizmet etmek için çalışıyor. 5 kişilik yönetim kuruluyla görme engellilere yönelik birçok sosyal projeyi gerçekleştiren Yiğit, özellikle engelli çocukların eğitimle ilgili sorunlarını gidermek için de çabalıyor. Kadınların sivil toplum kuruluşlarında, yönetim kadrolarında yer almaları gerektiğini söyleyen Yiğit, fırsat verilmesi halinde tüm kadınların başarılı olacaklarını savunuyor. Başkan Yiğit, görme engelliler için okul yapılıp, kente kazandırılmasını istiyor. 

'KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİYOR'Özellikle gençlerin ve kadın üyelerin desteğiyle bu görevi yürüttüğünü anlatan Yiğit, "Derneğimizin Samsun'daki ilk kadın başkanıyım. Yine şu an Türkiye'de 32 ilde şubesi bulunan derneğimizin iki kadın şube başkanından biriyim. Türkiye'de en uzun görev yapan kadın şube başkanıyım. Engellisiniz ve kadınsınız, 12 yıldır bir sivil toplum kuruluşunun yöneticiliğini yapıyorsunuz. Benim de ilk başta korkularım, endişelerim vardı. Nasıl kabul görecektim, nasıl yapacaktım. Ancak belki şansımla ve belki gayretimle gerçekten engelli bir kadın olmanın dezavantajını yaşamadım. Kadın başkan olduğunuz da orada bulunan insanlar saygıyı, sevgiyi muhafaza ediyor, kendine bir çeki düzen veriyor, daha dikkatli oluyor. Kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. Kadınlar daha çok çalışıyor, kendini veriyor. Bir de şöyle bir durum var onu da kabul etmek lazım; 'Nasıl olsa kadınlar bu işi başaramaz, yapamaz' dendiği için kadınlar kendilerini daha çok ispatlama yoluna da gidiyor olabilir. Kadınlara fazla yer verilmediği için kadın başkanların, yöneticilerin çok daha iyi çalıştıklarını ifade etmek isterim. O yüzden lütfen kadınlar evlerinden çıksınlar, kendilerine yakın olan STK ya da istedikleri alanda bulunup çalışsınlar" dedi.

'HAYALİM GÖRME ENGELLİ OKULU YAPILMASI'

En büyük hayalinin kentte görme engelliler için okul yapılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yiğit,  "Karma eğitimle ilgili sorunlarımız vardı ancak şimdi pandemi dönemindeyiz. Covid-19'dan dolayı bir süreç var. Görme engellilerin burada da sıkıntıları var. Birçok aile uzaktan eğitim sistemini nasıl kullanacağını bilmiyor. Adaptasyon sağlamakta zorluk çekiyorlar. Kiminin evinde bilgisayar yok, interneti olmayanlar var. Daha yeni bir aile evinde uzaktan eğitimi yapabilecek bir donanımın olmadığını, çocuğunu eğitime tabi tutamadığını söyleyip yakındı. Eğitimde sorunlarımız var ancak aşılabileceğine inanıyorum ve umut ediyorum. Ayrıca benim en büyük hayalim, amacım Samsun'a bir 'Görme Engelliler Okulu' yapılması. Bununla ilgili girişimlerde bulundum hatta imza kampanyası bile yapmıştım ancak başarılı olamadım. Bu beni çok üzüyor. Samsun'a bir 'Görme Engelliler Okulu' yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali
Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali
Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali
Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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