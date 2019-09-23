Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım

23.09.2019 12:09

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 10 Eylül 2019'da 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dünya evine girdi. Görkemli kına ve düğünüyle günlerce gündeme gelen Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde takılan takılardan bahsetti.

"HANDE YENER PIRLANTA YÜZÜK TAKTI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Aylin Coşkun, düğününde kilolarca takılan altınlarından şöyle bahsetti: "Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam sağ kolun benim onu kimseye ayırma dedi.

Hande Yener'in taktığı yüzük

"TAKILARIMLA 5 MİLYONLUK VİLLA ALIRIM"

Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar. Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi.

"ARKADAŞIM ERHAN ÇEYREK ALTIN TAKTI"

Birçoğu takı takmadan gitmiş evime bekliyorum. Bu kadar altının içinde arkadaşım Erhan'ın taktığı çeyrek altını fark ettim. Takılar banka kasasında duruyor."

Düğün günü kıyılan imam nikahında eşinden 10 külçe altın istediği için olay olan Aylin Coşkun, o konu hakkında da "Mehir olarak 15 külçe altın istedim ama eşim Volkan, 'Düğün yaptık bunu kaldıramam' dedi. Ben de o zaman 10 olsun bunun altına inmem dedim oda kabul etti. " dedi.