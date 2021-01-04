Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimlerdir?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi sinemada olduğu kadar televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, özeti ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte, Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin detayları…

Baş rolünde Tom Cruise'u gördüğümüz Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi 2018 yılında vizyona çıktığı günden beri büyük ilgi görüyor. Görevimiz Tehlike serisinin son filmi, Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerden tam not aldı. Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu nedir, Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimlerdir ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti gibi konuların detaylarını burada bulabilirsiniz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU NEDİR?

Görevimiz Tehlike 6 (özgün adı: Mission: Impossible Fallout) Christopher McQuarrie tarafından yönetilen ve yazılmış ve J. J. Abrams, Bryan Burk, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger ve McQuarrie tarafından üretilen yakında çıkacak bir Amerikan casusluk filmi. Bu, 2015 filmi Görevimiz Tehlike 5'in devamı ve Mission: Impossible film serisinin altıncı filmidir. Film, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Ving Rhames ve Simon Pegg'in rollerini üstleneceği ve Henry Cavill seriye katılmasıyla rollerini önceki filmlerden tekrar başlatıyor. Film, Paramount Pictures tarafından Temmuz 2018'de yayınlandı.

Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR OYUNCULARI KİMLERDİR?