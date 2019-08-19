Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine...

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine...

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

19.08.2019 07:08
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine...

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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