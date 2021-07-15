Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

194 günlük görev süresinin ardından dün yayınlanan Resmi Gazete kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı. Görevden alındığına ilişkin kararı "Yalan haber" diye paylaşan Bulu, gerçeği anlayınca önce paylaşımını silmiş ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararıyla alındı. Seçimle değil atamayla göreve geldiği için aylardır akademisyen ve öğrencilerin protestolarına maruz kalan Bulu, koltuğunda 194 gün kalabildi.

GÖREVDEN ALINDIĞINA İNANAMADI

Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alınmasına ilişkin kararın ardından Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürmüştü. Paylaşımında, "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır; 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim.' Oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun" sözlerine yer veren Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermede bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" demişti.

Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı

ÖNCE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI SONRA HESABINI KAPATTI

Haberin gerçek olduğunu anlayıp paylaşımını silen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı.

Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
Melih Bulu kendisinden 'Şey' olarak bahsederek görevden alınmasını yalanladığı tweetini sildi
Melih Bulu kendisinden "Şey" olarak bahsederek görevden alınmasını yalanladığı tweetini sildi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Petek Dinçöz Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:46:08. #1.16#

title