Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı

194 günlük görev süresinin ardından dün yayınlanan Resmi Gazete kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı. Görevden alındığına ilişkin kararı "Yalan haber" diye paylaşan Bulu, gerçeği anlayınca önce paylaşımını silmiş ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararıyla alındı. Seçimle değil atamayla göreve geldiği için aylardır akademisyen ve öğrencilerin protestolarına maruz kalan Bulu, koltuğunda 194 gün kalabildi.

GÖREVDEN ALINDIĞINA İNANAMADI

Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alınmasına ilişkin kararın ardından Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürmüştü. Paylaşımında, "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır; 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim.' Oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun" sözlerine yer veren Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermede bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" demişti.

ÖNCE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI SONRA HESABINI KAPATTI

Haberin gerçek olduğunu anlayıp paylaşımını silen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı.